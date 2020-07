Polícia vyzýva ľudí,aby v aute nenechávali deti či zvieratá bez dozoru

Bratislava 28. júla (TASR) – Deti ani domácich miláčikov nie je vhodné nechávať bez dozoru v aute. A to ani na chvíľu. V súvislosti s vysokými horúčavami na to na sociálnej sieti upozorňuje Polícia SR.



"Počas horúcich letných dní, keď teplota vo vozidle dosahuje veľmi vysoké hodnoty, to môže spôsobiť u vášho dieťaťa či zvieraťa vážne zdravotné problémy, dokonca až smrť," zdôrazňuje polícia. V rámci kampane s názvom Nezabudni na mňa v aute! preventisti upozorňujú nielen rodičov, ale i širokú verejnosť na skutočnosť, že nechať dieťa či zviera vo vozidle samo je nezodpovedné a nebezpečné.



Takéto konanie môže mať podľa ich slov aj trestnoprávne následky. "Ak zbadáte vo vozidle dieťa alebo zviera bez dozoru, netreba zostať ľahostajnými, ale snažiť sa mu pomôcť. Ak je to možné a situácia a najmä čas to dovoľuje, treba zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla, napríklad vyhlásením cez infostánok v nákupnom centre alebo prostredníctvom SBS služby," doplnili.



V prípade, že si ľudia nevedia poradiť, odporúčajú zavolať políciu, hasičov, prípadne tiesňovú linku 112, kde profesionáli poradia, ako postupovať a vyšlú na miesto pomoc.