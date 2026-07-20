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Polícia vyzýva motocyklistov, aby jazdili zodpovedne a ohľaduplne
Polícia vyzýva motocyklistov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť, nepreceňovali svoje schopnosti, brali do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Bratislavská polícia zaznamenala v priebehu dvoch dní dve smrteľné nehody za účasti motocyklistov. Vyzýva preto motocyklistov, aby jazdili zodpovedne, ohľaduplne a podľa pravidiel cestnej premávky. Policajti to uviedli na sociálnej sieti.
Polícia vyzýva motocyklistov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť, nepreceňovali svoje schopnosti, brali do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla a nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Rovnako, aby počas jazdy používali riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev, nepredchádzali iné vozidlá a nekľučkovali medzi nimi.
„Počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky, aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami, predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,“ dodali policajti.
Polícia vyzýva motocyklistov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť, nepreceňovali svoje schopnosti, brali do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla a nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Rovnako, aby počas jazdy používali riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev, nepredchádzali iné vozidlá a nekľučkovali medzi nimi.
„Počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky, aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami, predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,“ dodali policajti.