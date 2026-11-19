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Polícia vyzýva na opatrnosť v okolí priechodov pre chodcov
Každé vozidlo má svoju brzdnú dráhu a odhadnúť rýchlosť prichádzajúceho auta nemusí byť podľa nej jednoduché.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Polícia vyzvala vodičov, aby v okolí priechodov pre chodcov počítali s pohybom chodcov, zvýšili pozornosť a prispôsobili tomu svoju jazdu. Zároveň apelovala aj na chodcov, aby sa pred vstupom na cestu vždy presvedčili, či môžu bezpečne prejsť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Pripomenula, že od 1. septembra platia zmeny v cestnom zákone, medzi ktoré patrí aj povinnosť vodičov umožniť bezpečný prechod chodcom, ktorí vstupujú na priechod pre chodcov alebo sa naň chystajú vstúpiť.
„Ani priechod pre chodcov nie je zárukou absolútnej bezpečnosti. Vozidlo je niekoľkotonový stroj, ktorý nedokáže zastaviť za sekundu,“ uviedla polícia. Každé vozidlo má svoju brzdnú dráhu a odhadnúť rýchlosť prichádzajúceho auta nemusí byť podľa nej jednoduché.
„Na cestách nejde o to, kto má prednosť. Ide o to, aby sme sa všetci bezpečne vrátili domov,“ uzavrela polícia.
Pripomenula, že od 1. septembra platia zmeny v cestnom zákone, medzi ktoré patrí aj povinnosť vodičov umožniť bezpečný prechod chodcom, ktorí vstupujú na priechod pre chodcov alebo sa naň chystajú vstúpiť.
„Ani priechod pre chodcov nie je zárukou absolútnej bezpečnosti. Vozidlo je niekoľkotonový stroj, ktorý nedokáže zastaviť za sekundu,“ uviedla polícia. Každé vozidlo má svoju brzdnú dráhu a odhadnúť rýchlosť prichádzajúceho auta nemusí byť podľa nej jednoduché.
„Na cestách nejde o to, kto má prednosť. Ide o to, aby sme sa všetci bezpečne vrátili domov,“ uzavrela polícia.