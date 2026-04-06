Polícia vyzýva na rešpektovanie hraníc počas oblievačky
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Polícia vyzýva na rešpektovanie hraníc počas veľkonočnej oblievačky. Tradície majú prebiehať s rešpektom, mierou a so súhlasom dotknutých osôb. Ak nie, môže to mať právnu dohru. Policajti okrem toho pripomenuli, že aj počas Veľkonočného pondelka platí nulová tolerancia na alkohol za volantom. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
„Každé konanie, ktoré by presiahlo hranice tradície a spôsobilo ujmu na zdraví, majetku alebo narušilo verejný poriadok, môže byť posudzované podľa platných právnych predpisov. Apelujeme preto na občanov - šibačov a polievačov, aby rešpektovali vôľu žien a dievčat, ktoré si takúto tradíciu neprajú, a aby sa vyhli nevhodnému alebo agresívnemu správaniu, ktoré by mohlo viesť ku konfliktom,“ uviedla polícia.
Prezídium okrem toho pripomenulo nebezpečenstvá jazdy pod vplyvom alkoholu. „V prípade požitia alkoholických nápojov pri presune za dotknutými osobami z dôvodu vykonania tradície - šibačky či oblievačky - odporúčame využiť alternatívne spôsoby dopravy, napríklad hromadnú dopravu alebo odvoz inou spôsobilou osobou. Vodičov zároveň vyzývame, aby neprecenili svoje schopnosti a prispôsobili jazdu svojim skúsenostiam, stavu vozovky a hustote premávky,“ uviedlo s tým, že aj počas tohto dňa budú v uliciach policajné hliadky.
