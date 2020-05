Polícia vzniesla obvinenie voči vrcholným manažérom D4R7 Construction

Bratislava 30. mája (TASR) – Polícia vzniesla obvinenie voči dvom vrcholným manažérom spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, pre trestný čin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia. Spôsobiť na ňom mali škodu vo výške 12,5 milióna eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave na sociálnej sieti s tým, že obvinený je občan Nemecka s iniciálami M.H. a občan Španielska, ktorého iniciály však polícia nespresnila.



Policajný vyšetrovateľ už spracoval podnet na vzatie obvineného M.H. do väzby. Toho polícia zadržala v piatok (29. 5.) počas akcie Konateľ. Ďalší obvinený, občan Španielska, sa podľa polície už dlhšiu dobu nezdržuje na Slovensku, budú preto voči nemu uplatnené opatrenia v rámci medzinárodných dohôd v oblasti trestného práva.



"Obvinení sa mali skutku dopustiť v postavení štatutárnych orgánov v súvislosti s realizáciou nelegálnej ťažby materiálu určeného na výstavbu D4 a R7 v katastrálnom území obce Dunajská Lužná, časť Jánošíkova," povedal vo videu zástupca riaditeľa Odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave Milan Maškara.



Touto činnosťou podľa polície zásadným spôsobom zasiahli do životného prostredia, konkrétne do lokality chráneného územia Žitného ostrova. Znaleckým dokazovaním sa podľa Maškaru zistilo, že činnosťou obvinených bola na životnom prostredí spôsobená škoda vo výške 12,5 milióna eur. Polícia za účelom náhrady tejto škody už zaistila financie vo výške 12,2 milióna eur a rovnako aj nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Slovensku.



V súvislosti s výstavbou bratislavského nultého obchvatu, D4 a R7, polícia podľa Maškaru momentálne vyšetruje deväť trestných vecí. Týkajú sa trestnej činnosti neoprávneného nakladania s odpadmi, ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, ako aj majetkovej a daňovej trestnej činnosti.



V prípade stavby D4 a R7 sa dlhodobo hovorí o podozreniach, že sa tu vozí aj kontaminovaná zemina, nevhodný materiál či odpad z nelegálnych skládok z okolia Bratislavy. Pre tieto podozrenia zasahovala na stavbe obchvatu viackrát aj polícia, ktorá odoberala vzorky na znalecké skúmanie.



V novembri 2019 oznámil vtedajší člen predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Gandl, že statické skúšky únosnosti časti násypu na stavbe diaľnice D4 pri Jarovciach nevyhovujú, čo je podľa neho pravdepodobne ešte horší problém, ako tunajší nález azbestu na stavbe. "Pri kontrole sa zistilo, že sa tam našli kusy dreva, že tam boli nejaké textílie a také materiály, ktoré jednoznačne do násypu nepatria a, samozrejme, znižujú jeho únosnosť," podotkol s tým, že podľa neho sa bude asi musieť násyp rozobrať a vybudovať nanovo.



Firma D4R7 Construction sa naopak snaží štátu dokázať, aj správami od nezávislých expertov, že dotknutý násyp je z ekologického i stavebného hľadiska v poriadku. Spoločnosť zároveň dlhodobo deklaruje, že na projekt bratislavského nultého obchvatu nepoužíva nevhodné či kontaminované materiály. Používané materiály sú podľa firmy v súlade s normami a majú potrebné certifikáty.