Polícia bude pre ochorenie zvierat kontrolovať hranice s Maďarskom

Bratislava 7. marca (TASR) - Polícia bude z dôvodu ochorenia zvierat v najbližšie dni kontrolovať hranice s Maďarskom. Kontroly budú vykonávať od piatka do utorka (11. 3.) na vybraných hraničných priechodoch policajti v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



Kontroly budú vykonávať aj v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. "Súvisia s kontrolami počas prepravy živých zvierat, produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu z dôvodu sledovania a overovania dodržiavania potravinového práva, predpisov o zdraví zvierat a o dobrých životných podmienkach zvierat na úrovni ich prepravy," poznamenala Hrabovská.



Na farme dobytka v maďarskom Kisbajcsi neďaleko slovenských hraníc sa objavila nákaza slintačky a krívačky. Štátna veterinárna a potravinová správa SR s okamžitou platnosťou prijíma opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy na území Slovenska. Do pásma dohľadu spadajú tri obce v okrese Komárno a päť obcí v okrese Dunajská Streda.