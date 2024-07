Polícia: Za tri mesiace prišlo na cestách o život 15 motorkárov

Bratislava 13. júla (TASR) - Za posledné tri mesiace, teda v apríli, máji a júni, prišlo o život na slovenských cestách 15 motorkárov. Upozorňuje na to Prezídium Policajného zboru (PZ). Apeluje na rešpektovanie dopravných predpisov a bezpečnú a ohľaduplnú jazdu.



"Napriek opakovanému varovaniu a upozorneniu na konkrétne prípady tragických dopravných udalostí eviduje polícia za posledné tri mesiace (apríl, máj a jún tohto roka) 310 dopravných nehôd s účasťou vodiča motocykla. Pri týchto dopravných nehodách bolo usmrtených 15 účastníkov, 59 bolo ťažko zranených a 217 ľahko," uviedla v stanovisku hovorkyňa Prezídia PZ Zuzana Hrabovská.



Najčastejšou príčinou nehôd bolo neprispôsobenie jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a poveternostným podmienkam. "Treba si napríklad uvedomiť, že motorka dokáže síce zrýchliť na vysokú neprimeranú rýchlosť v krátkom čase, no brzdenie si vyžaduje väčší časový interval a rýchle vyhodnotenie vzniknutej situácie s duchaprítomnou reakciou," dodala hovorkyňa.



Polícia upozorňuje motorkárov, aby v obci pri jazde na motocykli dbali napríklad na zvýšenú opatrnosť pred križovatkami. Pri výlete mimo obce treba predchádzať len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné. "Nervozitu z kolóny alebo netrpezlivosť čakať na zelený signál na svetelnej signalizácii si v žiadnom prípade neuľahčujte predchádzaním iných vozidiel sprava a 'nekľučkujte' medzi nimi," odkazuje Hrabovská.



Motocyklisti sa nemajú pretekať, musia dodržiavať povolenú rýchlosť. "Vyvarujte sa rýchlej jazde v ostrých zákrutách a serpentínach," dodala hovorkyňa s tým, že počas jazdy treba používať riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev.