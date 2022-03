Za posledných 24 hodín vybavili na hraniciach s Ukrajinou 8138 osôb

Bratislava 15. marca (TASR) - Za posledných 24 hodín (od pondelka 14. 3. od 6.00 h do utorka do 6.00 h) vybavila polícia na hraničných priechodoch z Ukrajiny 8138 osôb. Z toho počas noci ich zaevidovali 2390. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Od vypuknutia konfliktu do utorkového rána zaregistrovala polícia na hraničných priechodoch z územia Ukrajiny na Slovensko celkovo 212.930 ľudí.



Na hraničnom priechode Ubľa zaznamenali za posledných 24 hodín 1471 osôb, z toho od 20.00 h do 6.00 h ich bolo 377.



Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vybavili 5718 prichádzajúcich z Ukrajiny. Z toho v noci zaregistrovali 1747 ľudí.



Na hraničnom priechode Veľké Slemence zaevidovali za deň 949 osôb. Z toho v noci ich vybavili 266.