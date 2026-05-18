Polícia za uplynulý týždeň zaznamenala 202 dopravných nehôd
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - V uplynulom týždni sa na slovenských cestách stalo 202 dopravných nehôd, ťažko sa pri nich zranilo 15 ľudí, nikto nezomrel. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Polícia počas 20. týždňa, v období od 11. mája do 17. mája 2026, zaevidovala na území Slovenskej republiky celkovo 202 dopravných nehôd, čo predstavuje pokles o 28 nehôd oproti rovnakému obdobiu minulého roka,“ priblížila Vilhanová. Za rovnaké obdobie v minulom roku zaznamenali tri usmrtenia pri nehodách.
Od začiatku roka do 17. mája zaevidovali policajti celkovo 4070 dopravných nehôd, čo je o 193 viac ako v rovnakom období minulého roka. „Pri týchto nehodách bolo 238 osôb ťažko zranených, čo predstavuje pokles o 16 osôb, a 81 osôb prišlo o život, čo je o 17 viac ako v roku 2025,“ ozrejmila hovorkyňa.
Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, prispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky, venovali sa plne vedeniu vozidla a dbali na svoju viditeľnosť.
