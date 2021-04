Polícia začala s intenzívnymi kontrolami na cestách

Bratislava 1. apríla (TASR) - Policajti začali s intenzívnymi kontrolami dodržiavania protipandemických opatrení na cestách. Informujú o tom na sociálnej sieti. Stellacentrum upozorňuje, že v dôsledku kontrol by mali vodiči na území Slovenska počítať so zdržaniami.



Vodiči hlavného mesta si počkajú minimálne 90 minút na diaľnici D1 smerom z Bratislavy. Kolóna sa tvorí aj na Ulici Svornosti v smere von z mesta, kde je hlásené zdržanie do 25 minút. Na výjazde z Bratislavy smerom do Ivanky pri Dunaji stratia vodiči podľa Zelenej vlny RTVS okolo 45 minút.



Policajti informujú na sociálnej sieti aj o kontrolách v Trnavskom kraji, konkrétne v Šamoríne.



Počas veľkonočných sviatkov v termíne od 1. do 5. apríla polícia zintenzívni kontroly zamerané na dodržiavanie opatrení prijatých pre pandémiu nového koronavírusu. Na hraniciach bude nepretržite kontrolovať všetkých prichádzajúcich. Policajti i vojaci budú nasadení aj na hranice okresov. Zároveň bude polícia realizovať dopravné kontroly.