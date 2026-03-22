Polícia začala v súvislosti so združením M.Šimečkovej trestné stíhanie
Šimečková pre Sme reagovala, že doposiaľ o novom stíhaní nevedela.
Bratislava 22. marca (TASR) - Polícia začala v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum pod vedením Marty Šimečkovej trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu. Vyplýva to zo stanoviska Prezídia Policajného zboru pre TASR. Na informácie upozornil denník Sme, podľa ktorého tak bude musieť Šimečková vysvetľovať aj podozrenia týkajúce sa dotácií z rokov 2018, 2019, 2020 a 2022.
„Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru začal 16. marca 2026 trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu. Keďže ide o prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré je zo zákona neverejné, bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť,“ uviedol policajný hovorca Roman Hájek.
Šimečková pre Sme reagovala, že doposiaľ o novom stíhaní nevedela. Vyšetrovateľovi je podľa svojich slov k dispozícii a je pripravená mu poskytnúť všetky podklady, ktoré dokazujú, že sa nijakým spôsobom neobohatila.
Výsledok vládneho auditu, týkajúceho sa čerpania verejných dotácií, odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou Marta Šimečková, matka lídra opozičného PS Michala Šimečku. Občianske združenie Projekt Fórum Bratislava malo šesť finančných nedostatkov s vysokou závažnosťou v hodnote 133.844,60 eura. O audite rokoval aj parlament. Poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka nespochybnil zistenia, no hovorí o neštandardnom postupe, keď účtovníctvo rieši parlament a vláda, nie orgány na to určené. Líder PS preto reagoval, že súčasná vláda sa útokmi na jeho rodinu snaží zakryť svoju neschopnosť a korupciu.
