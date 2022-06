Polícia zadržala dvoch prevádzačov a 57 nelegálnych migrantov

Bratislava 20. júna (TASR) - Policajti zadržali počas víkendu v troch prípadoch dvoch prevádzačov a 57 nelegálnych migrantov. Pre obvinenie z prevádzačstva vodičom hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody od sedem do desať rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Vodič Pavlo B., 21-ročný občan Ukrajiny, chcel podľa zistení polície previezť nelegálnych migrantov do Českej republiky. Policajti ho zastavili na začiatku obce Horná Poruba v okrese Ilava. "Vo vozidle našli okrem vodiča tridsaťdva osôb, 26 pochádza zo Sýrie, štyria z Tuniska, jeden z Egypta a jeden z Jemenu. Vodič mal za prevoz migrantov prevziať za jednu osobu 250 Eur, čiže celkovo 7500 eur," priblížila hovorkyňa.



V druhom prípade mal 40-ročný občan Rumunska Stefan M. odviezť do Viedne cez územie Maďarska a Slovenska desať nelegálnych migrantov pochádzajúcich zo Sýrie. "Krátko po polnoci ho zastavila a kontrolovala hliadka z obvodného oddelenia Levice, priamo v meste. Za tento prevoz mal prevádzač sľúbenú celkovú odmenu vo výške 500 eur," uviedla Bárdyová.



V treťom prípade zadržali policajti v bratislavskej Petržalke 15 migrantov bez prevádzača, keď chceli nelegálne prejsť do Rakúska. Šiesti pochádzajú zo Sýrie a deviati z Tuniska. Po vykonaní procesných úkonov budú zo Slovenska vyhostení.