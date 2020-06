Polícia zadržala muža, ktorý sa popravou vyhrážal premiérovi a ďalším

Bratislava 20. júna (TASR) - Polícia zadržala 67-ročného Jozefa P. z Rožňavy, mal sa vyhrážať popravou verejne známym osobám a ich rodinným príslušníkom. Do Kancelárie Národnej rady (NR) SR mal zaslať päť listov, vyhrážať sa mal predsedovi vlády, predsedovi ľavicovej politickej strany, podpredsedovi parlamentu, predsedovi Najvyššieho súdu SR a Úradu vlády SR. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková s tým, že voči mužovi bolo vznesené obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vydierania v štádiu pokusu. Hrozí mu väzenie na 20 až 25 rokov, alebo doživotie. Pre zdravotný stav bol umiestnený v jednom zo zdravotníckych zariadení.



Muž mal podľa polície vyžadovať od verejných funkcionárov, aby mu do piatich dní vyplatili 100 miliónov eur na bankový účet, ktorý uviedol v liste. Podľa slov hovorkyne boli listy s požiadavkou a vyhrážkou do parlamentu doručené v utorok (16. 6.), muža zadržali v piatok (19. 6.) popoludní po 17.00 h. "V tomto prípade policajti zaistili výpočtovú techniku a ďalšie listinné dôkazy, ktoré boli takisto adresované verejne známym osobám," priblížila hovorkyňa. Vyšetrovateľ okrem vznesenia obvinenia spracoval aj podnet k návrhu na väzobné stíhanie.