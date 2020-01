Polícia zadržala po roztržke v centre mesta opitého ministra Sólymosa

Bratislava 23. januára (TASR) - Polícia v stredu (22.1.) večer zadržala opitého ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), ktorý sa mal zapliesť do roztržky v centre Bratislavy. Informáciu priniesol portál pluska.sk.



Sólymos mal vykrikovať, že je minister životného prostredia. Podľa SME bol v reštaurácii na Laurinskej ulici so svojím bratom a dvojica sa mala pohádať s personálom. Keď ich vykázali z reštaurácie, Sólymosov brat mal kopnúť do sklenenej výplne dverí a rozbiť ju.



Na miesto okrem polície privolali aj sanitku, ktorá po chvíli odišla. „Trvalo to už dlho, možno aj od piatej hodiny. Počuli sme krik, tak sme šli von. Minister ešte s jedným mužom po sebe kričali, myslím, že aj niečo rozbili a nechceli zaplatiť. Po Číňanoch (v reštaurácii, pozn.) hádzali peniaze. Minister chcel aj ujsť, tackal sa,“ popisovala pre Plusku svedkyňa z neďalekého obchodu.