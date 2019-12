Polícia zadržala v Nových Zámkoch štyroch Sýrčanov

Bratislava 31. decembra (TASR) – Polícia zadržala v utorok v Nových Zámkoch štyroch Sýrčanov. Prevádzači chceli previesť nelegálnych migrantov z Maďarska cez Slovensko do Rakúska. Informuje o tom polícia na svojom profile na sociálnej sieti.



"Prevádzači sú z Nemecka, pochádzajú však zo Sýrie, ako ich štyria krajania, ktorých sa pokúsili previesť. Všetci sú zadržaní a vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii už vykonáva potrebné procesné úkony," uviedla polícia. Ich výsledkom bude podľa polície pravdepodobne obvinenie prevádzačov a podnet na ich väzbu, pričom im hrozí trest odňatia slobody od sedem do desať rokov.



Nelegálni migranti sa budú musieť vrátiť do Maďarska.