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Polícia zadržala v rámci akcie Doktor štyri osoby

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Policajné foto. Foto: Polícia Slovenskej republiky﻿

Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie podľa ich slov nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.

Autor TASR
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Bratislava 15. júna (TASR) - Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru zadržali v rámci pondelkovej akcie Doktor, zameranej na neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou, štyri osoby. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„V rámci realizácie policajti vykonali štyri domové prehliadky a štyri prehliadky iných priestorov a pozemkov. Počas týchto úkonov zaistili viacero vecí dôležitých pre trestné konanie vrátane podozrivých látok a ďalších predmetov súvisiacich s vyšetrovanou trestnou činnosťou. Zaistené stopy a vecné dôkazy budú podrobené znaleckému a expertíznemu skúmaniu,“ priblížili policajti.

Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie podľa ich slov nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.

Polícia v pondelok realizovala akciu pod krycím názvom Doktor, zameranú na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Akcia prebiehala na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja.

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