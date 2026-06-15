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AKCIA DOKTOR: Polícia sa zameriava na drogovú trestnú činnosť

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Ilustračná snímka. Foto: TASR – Pavel Neubauer

V súčasnosti vykonávame invazívne úkony vo forme domových prehliadok a prehliadok iných priestorov a pozemkov a zadržiavanie podozrivých osôb, informuje polícia.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava/Nitra 15. júna (TASR) - Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aktuálne realizujú akciu pod krycím názvom Doktor. Zameraná je na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Akcia prebieha na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

V súčasnosti vykonávame invazívne úkony vo forme domových prehliadok a prehliadok iných priestorov a pozemkov a zadržiavanie podozrivých osôb. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v súčasnosti poskytovať žiadne bližšie informácie,“ doplnila polícia.
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