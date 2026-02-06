Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie

Zdravotná sestra spracováva rýchle antigénové testy COVID-19. Foto: TASR/AP

Trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnene zvýšenú úmrtnosť, inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Bratislava 6. februára (TASR) - Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažmentu pandémie COVID-19. Informáciu poskytla Krajská prokuratúra (KP) v Trenčíne, ktorá prípad dozoruje.

„Uznesením vyšetrovateľky Policajného zboru zo dňa 28. januára 2026 bolo zastavené trestné stíhanie vedené pre nadúmrtia v súvislosti s pandémiou COVID-19, marením úlohy verejným činiteľom a trestným činom všeobecného ohrozenia,“ potvrdil pre TASR Vlastimil Krokvička z trenčianskej prokuratúry.

Portál aktuality.sk, ktorý v piatok o aktuálnom stave konania informoval, cituje aj vyjadrenie advokáta Petra Weisa, jedného z tých, ktorí v súvislosti s manažovaním pandémie podal trestné oznámenie. Na stránke svojej advokátskej kancelárie Weis informuje o doručenom uznesení o zastavení trestného stíhania, ktoré je odôvodnené tým, že zodpovedné orgány vykonali všetky opatrenia s ohľadom na informácie, vedomosti a skúsenosti v reálnom čase s dôrazom na ochranu zdravia a života ľudí. „Voči uzneseniu podávam sťažnosť,“ informuje advokát na webe.

Trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnene zvýšenú úmrtnosť, inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka na začiatku roka 2023.
