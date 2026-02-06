< sekcia Slovensko
Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie
Trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnene zvýšenú úmrtnosť, inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. februára (TASR) - Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažmentu pandémie COVID-19. Informáciu poskytla Krajská prokuratúra (KP) v Trenčíne, ktorá prípad dozoruje.
„Uznesením vyšetrovateľky Policajného zboru zo dňa 28. januára 2026 bolo zastavené trestné stíhanie vedené pre nadúmrtia v súvislosti s pandémiou COVID-19, marením úlohy verejným činiteľom a trestným činom všeobecného ohrozenia,“ potvrdil pre TASR Vlastimil Krokvička z trenčianskej prokuratúry.
Portál aktuality.sk, ktorý v piatok o aktuálnom stave konania informoval, cituje aj vyjadrenie advokáta Petra Weisa, jedného z tých, ktorí v súvislosti s manažovaním pandémie podal trestné oznámenie. Na stránke svojej advokátskej kancelárie Weis informuje o doručenom uznesení o zastavení trestného stíhania, ktoré je odôvodnené tým, že zodpovedné orgány vykonali všetky opatrenia s ohľadom na informácie, vedomosti a skúsenosti v reálnom čase s dôrazom na ochranu zdravia a života ľudí. „Voči uzneseniu podávam sťažnosť,“ informuje advokát na webe.
Trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnene zvýšenú úmrtnosť, inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka na začiatku roka 2023.
„Uznesením vyšetrovateľky Policajného zboru zo dňa 28. januára 2026 bolo zastavené trestné stíhanie vedené pre nadúmrtia v súvislosti s pandémiou COVID-19, marením úlohy verejným činiteľom a trestným činom všeobecného ohrozenia,“ potvrdil pre TASR Vlastimil Krokvička z trenčianskej prokuratúry.
Portál aktuality.sk, ktorý v piatok o aktuálnom stave konania informoval, cituje aj vyjadrenie advokáta Petra Weisa, jedného z tých, ktorí v súvislosti s manažovaním pandémie podal trestné oznámenie. Na stránke svojej advokátskej kancelárie Weis informuje o doručenom uznesení o zastavení trestného stíhania, ktoré je odôvodnené tým, že zodpovedné orgány vykonali všetky opatrenia s ohľadom na informácie, vedomosti a skúsenosti v reálnom čase s dôrazom na ochranu zdravia a života ľudí. „Voči uzneseniu podávam sťažnosť,“ informuje advokát na webe.
Trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnene zvýšenú úmrtnosť, inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka na začiatku roka 2023.