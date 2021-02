Polícia zaznamenala od začiatku roka 19.228 porušení opatrení

Bratislava 22. februára (TASR) - Policajti zaznamenali od začiatku roka do 18. februára 19.228 porušení opatrení prijatých pre šírenie nového koronavírusu. Napomenutím vybavili 1916 prípadov a uložili 14.861 pokút. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) postúpili 1601 prípadov a rieši sa 850. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie sú v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur," pripomenula hovorkyňa. Doplnila, že intenzívne kontroly naďalej pokračujú.



V 370 prípadoch zistili policajti porušenie lekárom stanovenej karantény. Z toho 153 prípadov vybavili v blokovom konaní, 15 prípadov napomenutím, 181 prípadov postúpili a 21 prípadov je ešte v riešení.



Zákaz otvorenia porušilo 67 prevádzok, všetky rieši príslušný RÚVZ.



Polícia zaznamenala tiež 6280 prípadov nenosenia rúšok. Pokutovali 4535 ľudí a napomenuli 1028, ďalších 637 prípadov postúpila na RÚVZ a 80 sa ešte rieši.



Zákaz vychádzania porušilo 12.244 ľudí. "Z tohto počtu bolo 10.035 blokových pokút, 825 napomenutí, 638 postúpených na RÚVZ a 746 je ešte v riešení," priblížila Bárdyová.



Polícia riešila tiež 267 ďalších prípadov porušenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, za ktoré uložila v blokovom konaní 138 pokút, 48 napomenutí, 78 postúpili a tri sú ešte v riešení.