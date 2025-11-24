< sekcia Slovensko
Polícia zaznamenala v uplynulom týždni 222 dopravných nehôd
Od začiatku roka do 23. novembra polícia zaznamenala celkovo 10.329 dopravných nehôd.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Na území Slovenska zaznamenala polícia v uplynulom týždni celkovo 222 dopravných nehôd. Je to o tri nehody menej než v rovnakom týždni roka 2024. Najviac nehôd bolo v Košickom kraji (49), najmenej v Trenčianskom kraji (16). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„V dôsledku dopravných nehôd prišli o život tri osoby, čo je o dve osoby menej ako v rovnakom období minulého roka. Medzi obeťami bol aj jeden chodec. Ťažko sa zranilo 20 osôb, čo predstavuje o deväť osôb viac v porovnaní s rokom 2024,“ priblížila Vilhanová.
Od začiatku roka do 23. novembra polícia zaznamenala celkovo 10.329 dopravných nehôd. Je to o 15 viac ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb stúpol o 32, počet usmrtených dosiahol 201 osôb, čo je o 29 menej ako vlani.
