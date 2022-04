Polícia eviduje prípady znečistenia tokov a hromadných úhyn rýb

Bratislava 4. apríla (TASR) - Niekoľko prípadov hromadných úhynov rýb a iných vodných živočíchov zaznamenali v poslednom období policajní enviro špecialisti. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, ich najčastejšou príčinou je vypúšťanie znečisťujúcich látok do vodných tokov.



"Znečisťujúce látky môžu pochádzať z rôznej priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti alebo zbavovania sa odpadu a odpadových vôd. Môže ísť aj o vypúšťanie obsahu cisternových vozidiel, vypúšťanie odpadových vôd mimo objektov čistiarní alebo nadmerné používanie chemických látok v poľnohospodárstve," priblížil Slivka.



Polícia upozorňuje, že osobitne nebezpečné je aktuálne obdobie, keď majú vodné toky nízke prietoky a aj malé množstvo vypustených znečisťujúcich látok môže mať fatálne následky na kvalitu vody a na život v nich. PZ prijal opatrenia a posilnil svoje kapacity v oblasti environmentálnej trestnej činnosti. Polícia tiež vyzýva občanov, aby si všímali činnosti, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody.



"Upozorňujeme občanov, že aj nedbanlivostné konanie pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami vo voľnej prírode, ktorého následok bude znečistenie vody a prípadný úhyn vodných organizmov, môže byť v určitých prípadoch kvalifikované ako trestný čin," dodal Slivka s tým, že za takýto skutok hrozí páchateľovi až desaťročný trest odňatia slobody.