Polícia zaznamenala vlani najmenej dopravných nehôd za 10 rokov

Bratislava 13. januára (TASR) - Polícia zaznamenala v roku 2020 najmenej dopravných nehôd za posledných desať rokov, ale aj celkovo od vzniku SR. Bolo ich 11.856, o 1881 menej ako rok predtým. Na cestách zahynulo 224 osôb, čo je o 21 menej obetí ako v roku 2019 a zároveň druhý najnižší počet od vzniku SR. Ťažko zranených bolo 892 ľudí, s ľahkými zraneniami skončilo 4468 osôb. Dočasný prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík, viceprezident PZ Róbert Bozalka a riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.



"Môžeme asi diskutovať, do akej miery situácia okolo pandémie zasiahla vývoj nehodovosti, ale všeobecne musíme povedať, že situácia je lepšia a je dobrá," skonštatoval Kovařík.



S následkom na živote alebo zdraví sa skončilo 4292 nehôd a usmrtením 209. Polícia zaznamenala tiež 1541 nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu. Hoci ide o 36 menej ako rok predtým, polícia považuje alkohol za volantom naďalej za vážny problém.



Ako priblížil Bozalka, 59 percent obetí bolo usmrtených v motorových vozidlách. Druhý najvyšší podiel, 19 percent, tvorili chodci, avšak v roku 2020 ich na cestách zomrelo najmenej od vzniku SR. Ako však pripomenul Bozalka, chodci sú naďalej najzraniteľnejšou skupinou cestnej premávky. Vyzval ich preto na dodržiavanie pravidiel a používanie reflexných prvkov. Motocyklisti predstavovali 13 percent obetí a cyklisti deväť percent.



Najviac usmrtených osôb bolo v Žilinskom kraji (45), najmenej v Prešovskom kraji (17). V porovnaní so susednými štátmi v počte usmrtených osôb na milión obyvateľov je SR so 41 obeťami na druhom mieste po Rakúsku s 37 usmrtenými osobami a pred Českou republikou so 43 usmrtenými. Najviac osôb zomrelo na cestách prvej triedy, najmenej na diaľniciach.







Až 46 percent dopravných nehôd zapríčinilo porušenie povinností vodiča. Ide napríklad o telefonovanie, nedanie prednosti chodcovi alebo nevenovanie sa riadeniu vozidla. Tento dôvod dominuje aj príčinám smrteľných dopravných nehôd, ďalšia v poradí je prekročená rýchlosť jazdy.



Najnehodovejším dňom bol piatok, najmä popoludní, najviac osôb však zahynulo pri nehodách v stredu doobeda. Najviac nehôd polícia zaznamenala v auguste, 26, najmenej v decembri, sedem.







Polícia avizuje v súvislosti s častými príčinami dopravných nehôd zmenu legislatívy. Telefonovanie a prekročenie rýchlosti navrhli podľa Rumanovského zaradiť medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky, čo by policajtom umožnilo pri opakovaných porušeniach napríklad uložiť vodičom zákaz činnosti. Ako dodal, návrh už prešiel vnútrorezortným pripomienkovým konaním.



Prostredníctvom Fondu obnovy by chcela polícia dofinancovať dobudovanie systému objektívnej zodpovednosti. Pri statickej doprave plánuje presunúť kompetencie obecným a mestským políciám. Návrh zapadá aj do riešenia miestnych parkovacích politík. Rumanovský zároveň potvrdil rokovania s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Najbližšie roky vodičov podľa neho čakajú najväčšie dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou D1 a D4.