Polícia: Zbrojný preukaz má vyše 153.000 ľudí, žiadateľov čakajú zmeny

Bratislava 9. októbra (TASR) - Zbrojný preukaz má na Slovensku vydaných takmer 153.000 držiteľov. Evidovaných je viac ako 433.000 legálne držaných strelných zbraní. Pre TASR to priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Zároveň potvrdila, že polícia chystá zmeny pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu.



"Polícia pripravuje určité zmeny v spôsobe preukazovania odbornej spôsobilosti pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu, ktoré budú postupne zavádzané do praxe s cieľom zvýšiť teoretické, ale aj praktické schopnosti držiteľov zbrojných preukazov," povedala Bárdyová.



Pripomenula, že zbrojný preukaz je možné vydať tomu, kto písomne požiada o jeho vydanie, je plne spôsobilý na právne úkony, dosiahol predpísaný vek, je bezúhonný a spoľahlivý. Rovnako je zdravotne a psychicky spôsobilý, preukázal odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky pred komisiou a má miesto pobytu na území SR. Povinnosti podľa hovorkyne polícia priebežne kontroluje.



"Pre vydanie skupiny A zbrojného preukazu, ktorý oprávňuje držiteľa svoju zbraň a strelivo nosiť na ochranu osoby a majetku, musí v konaní o vydanie zbrojného preukazu ďalej preukázať potrebu nosiť zbraň a strelivo opodstatneným a primeraným odôvodnením svojej žiadosti," spresnila hovorkyňa. Dodala, že polícia v prípade spáchania protiprávneho konania môže držiteľovi pasu uložiť sankciu alebo mu preukaz odňať.



Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR sa v tomto roku zatiaľ pre nedovolené ozbrojovanie, výrobu a držbu zbrane zistilo 205 trestných činov. V roku 2022 to bolo 289 a rok predtým 298.