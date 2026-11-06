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Polícia žiada pre jedného zo zadržaných po streľbe v Bratislave väzbu
K incidentu na Tomášikovej ulici v hlavnom meste došlo v utorok popoludní.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 6. novembra (TASR) - Polícia žiada pre 29-ročného muža zadržaného po utorkovej (3. 11.) streľbe na Tomášikovej ulici v Bratislave väzbu. Obvinila ho pre prečin nebezpečného vyhrážania. Návrh na jeho väzobné stíhanie už doručila príslušnej prokuratúre. Druhého, 26-ročného, muža policajti prepustili. Podozrenie z jeho účasti na protiprávnom konaní sa nepotvrdilo. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková.
„V rámci vyšetrovania bolo vykonané aj odborné skúmanie zaistenej zbrane. Jeho výsledky preukázali, že ide o expanznú zbraň, ktorá nespĺňa zákonné znaky strelnej zbrane v zmysle ustanovení Trestného zákona. Vo vyšetrovaní uvedeného prípadu sú naďalej vykonávané potrebné procesné úkony na objasnenie všetkých okolností skutku,“ uviedla polícia.
K incidentu na Tomášikovej ulici v hlavnom meste došlo v utorok popoludní. Muž sa mal postaviť k otvorenému oknu, z ktorého mal strieľať smerom do vnútrobloku a kričať pri tom rôzne vyhrážky.
Situácia si v utorok vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Do akcie boli zapojené aj hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, hliadky poriadkovej služby obvodných oddelení, ako aj psovodi služby policajnej kynológie.
„V rámci vyšetrovania bolo vykonané aj odborné skúmanie zaistenej zbrane. Jeho výsledky preukázali, že ide o expanznú zbraň, ktorá nespĺňa zákonné znaky strelnej zbrane v zmysle ustanovení Trestného zákona. Vo vyšetrovaní uvedeného prípadu sú naďalej vykonávané potrebné procesné úkony na objasnenie všetkých okolností skutku,“ uviedla polícia.
K incidentu na Tomášikovej ulici v hlavnom meste došlo v utorok popoludní. Muž sa mal postaviť k otvorenému oknu, z ktorého mal strieľať smerom do vnútrobloku a kričať pri tom rôzne vyhrážky.
Situácia si v utorok vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Do akcie boli zapojené aj hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, hliadky poriadkovej služby obvodných oddelení, ako aj psovodi služby policajnej kynológie.