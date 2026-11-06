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Polícia žiada pre jedného zo zadržaných po streľbe v Bratislave väzbu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

K incidentu na Tomášikovej ulici v hlavnom meste došlo v utorok popoludní.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 6. novembra (TASR) - Polícia žiada pre 29-ročného muža zadržaného po utorkovej (3. 11.) streľbe na Tomášikovej ulici v Bratislave väzbu. Obvinila ho pre prečin nebezpečného vyhrážania. Návrh na jeho väzobné stíhanie už doručila príslušnej prokuratúre. Druhého, 26-ročného, muža policajti prepustili. Podozrenie z jeho účasti na protiprávnom konaní sa nepotvrdilo. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková.

„V rámci vyšetrovania bolo vykonané aj odborné skúmanie zaistenej zbrane. Jeho výsledky preukázali, že ide o expanznú zbraň, ktorá nespĺňa zákonné znaky strelnej zbrane v zmysle ustanovení Trestného zákona. Vo vyšetrovaní uvedeného prípadu sú naďalej vykonávané potrebné procesné úkony na objasnenie všetkých okolností skutku,“ uviedla polícia.

K incidentu na Tomášikovej ulici v hlavnom meste došlo v utorok popoludní. Muž sa mal postaviť k otvorenému oknu, z ktorého mal strieľať smerom do vnútrobloku a kričať pri tom rôzne vyhrážky.

Situácia si v utorok vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Do akcie boli zapojené aj hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, hliadky poriadkovej služby obvodných oddelení, ako aj psovodi služby policajnej kynológie.
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