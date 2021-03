Polícia zintenzívňuje kontroly na hraniciach, pomáhať budú i vojaci

Bratislava 3. marca (TASR) – Polícia od stredy posilní a zintenzívni kontroly na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom aj Poľskou republikou. TASR o tom informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Na všetkých veľkých a frekventovaných cestách na vstupe do SR bude kontrolovať osobnú dopravu 24 hodín denne. Na menej vyťažených budú kontroly v exponovaných časoch a v časoch, keď sa predpokladá najväčšia intenzita dopravy. Polícia upozornila, že kontrolovať bude aj uzatvorené hraničné priechody.



Pri kontrolách budú policajtom vypomáhať aj vojaci. Pôsobiť budú podľa slov hovorkyne v zmiešaných hliadkach spolu príslušníkmi Policajného zboru. „Dávame do pozornosti, že vojaci v tomto prípade plnia úlohy Policajného zboru (na základe zákonného zmocnenia a rozhodnutia vlády SR), a teda majú aj rovnaké oprávnenia ako policajti, napríklad zastavovať motorové vozidlá, vyžadovať preukázanie sa dokladmi a podobne,“ ozrejmila Bárdyová.



Polícia tiež informovala o otvorených hraničných priechodoch. Upozornila, že ostatné komunikácie nie je možné využívať na vstup alebo výstup zo Slovenska.



Na hranici s Rakúskom sú to cestné priechody Bratislava - Jarovce - Kittsee (diaľnica), Bratislava - Petržalka - Berg, Bratislava - Jarovce - Kittsee je otvorený v čase od 6.00 do 22.00 h.



Do a z Českej republiky možno využiť diaľnicu Brodské - Břeclav a cesty, Brodské - Lanžhot, Holíč - Hodonín, Skalica - Sudoměřice (nová cesta), Vrbovce - Velká nad Veličkou, Moravské Lieskové - Strání, Drietoma - Starý Hrozenkov, Horné Srnie - Brumov - Bylnice, Lysá pod Makytou - Střelná Makov - Bílá-Bumbálka, ďalej Klokočov - Bíla a Svrčinovec - Mosty u Jablunkova.



Na hranici s Maďarskom je možný prejazd cez Čunovo - Rajka (diaľnica), Rusovce - Rajka (stará cesta) len v časoch od 6.00 do 8.00 h a od 15.00 do 17.00 h. Medveďov - Vámosszabadi, Komárno - Komárom (nový most), Komárno - Komárom, Štúrovo - Esztergom, Šahy - Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat, Ráros - Ráróspuszta od 5.00 do 20.00 h. Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somosköújfalu, Kráľ – Bánréve, Hosťovce - Tornanádaska od 6.00 do 18.00 h, Milhosť - Tornyosnémeti (rýchlostná cesta R4), Milhosť - Tornyosnémeti, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cesta I/79) a Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely v čase od 6.00 do 18.00 h.



Do a z Poľskej republiky možno prejsť cez diaľnicu Skalité – Zwardoň a cesty Skalité – Zwardoň, Oravská Polhora – Korbielów, Trstená – Chyžné, Podspády – Jurgów, Mníšek nad Popradom – Piwniczna, Becherov – Konieczna a Vyšný Komárnik – Barwinek.