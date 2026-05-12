< sekcia Slovensko
Policajti si v nedeľu posvietili na vodičov:Až 645 prekročilo rýchlosť
Policajti sa zamerali aj na kontrolu požitia alkoholu a iných návykových látok.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Policajti zistili počas nedeľnej (10. 5.) celoslovenskej osobitnej kontroly, ktorá bola zameraná na bezpečnosť v cestnej premávke, viac ako 1300 priestupkov. Odhalili aj piatich vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Až 645 vodičov prekročilo povolenú rýchlosť, 105 šoférov nepoužilo bezpečnostný pás alebo iné zadržiavacie zariadenie a takmer 100 vodičov nemalo vyhovujúci technický stav vozidla,“ priblížila ďalej Vilhanová.
Doplnila, že policajti sa zamerali aj na kontrolu požitia alkoholu a iných návykových látok. „Dychové skúšky vykonali u takmer 6000 vodičov. Zaznamenali sme päť vodičov motorových vozidiel s pozitívnym výsledkom na alkohol, pričom jeden vodič mal hladinu alkoholu do jedného promile a štyria nad jedno promile,“ ozrejmila.
Cieľom osobitnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie pravidiel na cestách. Policajti sa počas nej zamerali na rôzne aspekty správania motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a takisto technický stav vozidiel.
„Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá na cestách, nezabúdali na používanie bezpečnostných pásov, vyhýbali sa jazde pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, pravidelne kontrolovali technický stav svojho vozidla a nezabúdali na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných,“ vyzvala Vilhanová.
Podotkla, že podobné kontroly sú nevyhnutné na zvýšenie bezpečnosti na cestách a budú pokračovať aj v budúcnosti. „Polícia sa aj naďalej zameriava na prevenciu a ochranu života a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky,“ skonštatovala.
„Až 645 vodičov prekročilo povolenú rýchlosť, 105 šoférov nepoužilo bezpečnostný pás alebo iné zadržiavacie zariadenie a takmer 100 vodičov nemalo vyhovujúci technický stav vozidla,“ priblížila ďalej Vilhanová.
Doplnila, že policajti sa zamerali aj na kontrolu požitia alkoholu a iných návykových látok. „Dychové skúšky vykonali u takmer 6000 vodičov. Zaznamenali sme päť vodičov motorových vozidiel s pozitívnym výsledkom na alkohol, pričom jeden vodič mal hladinu alkoholu do jedného promile a štyria nad jedno promile,“ ozrejmila.
Cieľom osobitnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie pravidiel na cestách. Policajti sa počas nej zamerali na rôzne aspekty správania motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a takisto technický stav vozidiel.
„Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá na cestách, nezabúdali na používanie bezpečnostných pásov, vyhýbali sa jazde pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, pravidelne kontrolovali technický stav svojho vozidla a nezabúdali na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných,“ vyzvala Vilhanová.
Podotkla, že podobné kontroly sú nevyhnutné na zvýšenie bezpečnosti na cestách a budú pokračovať aj v budúcnosti. „Polícia sa aj naďalej zameriava na prevenciu a ochranu života a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky,“ skonštatovala.