Polícia zistila v rámci akcie na železniciach 271 priestupkov
Súčasťou opatrení bol aj spoločný výkon služby s maďarskou políciou zameraný na predchádzanie nelegálnej migrácii.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Polícia vykonala v rámci minulotýždňovej medzinárodnej akcie RAILPOL „Preventívne na železnici“ viac ako 800 kontrol osobných vlakov a vyše 170 kontrol nákladných vlakov. Skontrolovala tiež stovky železničných staníc a preverila približne 1100 osôb. Počas akcie policajti zistili 271 priestupkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Zároveň sme vypátrali šesť osôb a desať stratených dokladov. Vykonali sme takmer 200 dychových skúšok, z čoho bolo šesť pozitívnych,“ dodala hovorkyňa.
Súčasťou opatrení bol aj spoločný výkon služby s maďarskou políciou zameraný na predchádzanie nelegálnej migrácii. „Spoločne sme skontrolovali päť medzinárodných vlakov, 20 vozidiel a 120 osôb, pričom neboli zistené žiadne prípady nelegálnej migrácie,“ ozrejmila Vilhanová.
Policajní preventisti zároveň pripravili sedem preventívnych prednášok pre žiakov základných škôl, na ktorých sa zúčastnilo 255 detí. „Policajný zbor bude v podobných preventívnych aktivitách pokračovať aj naďalej, s cieľom zvyšovať bezpečnosť na železniciach,“ dodala hovorkyňa.
Prezídium Policajného zboru sa uplynulý týždeň (17. - 24. 11.) zapojilo do európskej policajnej akcie s názvom „Preventívne na železnici“, organizovanej asociáciou RAILPOL. Cieľom akcie bolo zvýšiť bezpečnosť na železniciach, chrániť majetok cestujúcich aj nákladných dopravcov, predchádzať krádežiam, odhaľovať nelegálnu migráciu a zisťovať protiprávne konanie osôb vo vlakoch a v priestoroch železničných staníc.
