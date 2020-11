Polícia: Zosnulým treba vzdať hold doma, stále platí zákaz vychádzania

Bratislava 1. novembra (TASR) - Návšteva cintorínov nie je medzi výnimkami zo zákazu vychádzania platného do 1. novembra. V súvislosti s nedeľným Sviatkom Všetkých svätých preto polícia apeluje na občanov, aby dodržiavali opatrenia a blízkym vzdali hold napríklad zapálením si sviečky doma. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Vláda SR vyhlásila núdzový stav a zákaz vychádzania, opätovne si preto dovolíme apelovať na občanov, aby dôsledne dodržiavali opatrenia," vyzvala polícia. Ako podotkla, na návštevu cintorínov ešte bude vhodnejšie obdobie.



Polícia pokračuje tiež v kontrolách dodržiavania opatrení, pričom každý prípad porušenia rieši individuálne. V blokovom konaní hrozia občanom pokuty do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur.