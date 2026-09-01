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Polícia zvyšuje počet hliadok v okolí škôl
Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch pre chodcov, blízko škôl i na rušných cestách.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Polícia zvyšuje začiatkom nového školského roka počet hliadok v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch pre chodcov, blízko škôl i na rušných cestách. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
„Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu,“ skonštatovala Vilhanová.
Podľa polície je preto dôležité, aby rodičia aj ostatní účastníci cestnej premávky venovali zvýšenú pozornosť najmä v okolí škôl a školských zariadení. Vodičov vyzýva, aby v blízkosti škôl znížili rýchlosť, rešpektovali dopravné predpisy a boli ohľaduplní a pripravení na nepredvídateľné správanie detí. Rodičom zároveň odporúča, aby deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu a upozornili na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cez cestu.
„Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu,“ skonštatovala Vilhanová.
Podľa polície je preto dôležité, aby rodičia aj ostatní účastníci cestnej premávky venovali zvýšenú pozornosť najmä v okolí škôl a školských zariadení. Vodičov vyzýva, aby v blízkosti škôl znížili rýchlosť, rešpektovali dopravné predpisy a boli ohľaduplní a pripravení na nepredvídateľné správanie detí. Rodičom zároveň odporúča, aby deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu a upozornili na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cez cestu.