Polícia:Bombové hrozby na školách boli pravdepodobne kybernetický útok

Bratislava 8. mája (TASR) - V prípade utorkových (7. 5.) bombových hrozieb na školách šlo s najväčšou pravdepodobnosťou o kybernetický útok. Informoval o tom na tlačovej konferencii viceprezident Policajného zboru (PZ) pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič. Pripomenul, že vo štvrtok (9. 5.) budú od rána monitorovať policajti situáciu pri školách po celej SR. PZ eviduje vyše 1500 podaní na základné, materské a stredné školy. Po dôkladných prehliadkach sa hrozby nepotvrdili. Po páchateľovi polícia pátra.



Štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská ubezpečila, že situácia je pokojná. Polícia podľa nej prezrela všetky priestory v školách. "Zajtra už môže normálne prebiehať výučba," vyhlásila. Na prípade pracujú viaceré zložky polície.



Kurilovská zopakovala, že vo veci prebieha trestné konanie. "V takomto rozsahu sme ešte nezaznamenali takéto útoky," uviedla s tým, že sa na odhalení páchateľa pracuje, digitálne stopy sa dajú zistiť. "Urobí sa všetko preto, v zmysle získania dôkazov, aby bol páchateľ čo najrýchlejšie odhalený," dodala.



Polícia odporúča vo štvrtok otvorenie škôl. Ak by počas štvrtka prišli ďalšie informácie, policajti sú pripravení prijať ďalšie opatrenia. Polakovič sa poďakoval policajtom za nasadenie aj školám a rodičom za súčinnosť. Od januára pracujú na rezorte vnútra na ochrane mäkkých cieľov, zamerali sa najmä na základné a stredné školy. Všetky školy vypracovali bezpečnostné dotazníky, na základe ktorých budú môcť identifikovať riziká.



Rezort vnútra chce spolu s ministerstvom školstva nastaviť v školách systém cvičení, ktorých súčasťou bude aj evakuácia budovy. "Je dôležité nastaviť procesy v školách, aby ak dostanú takú informáciu, okamžite informovali linku 158, kde sú vysoko profesionálni ľudia," doplnil Polakovič. Kurilovská informovala, že pre školy sa vyčlenilo 2050 policajtov. "Každá základná a stredná škola má svojho policajta, človeka, na ktorého sa môžu kedykoľvek obrátiť," ozrejmila s tým, že školy sa môžu na policajta obrátiť aj vtedy, ak by hrozili prejavy extrémizmu.



Pri opatreniach nechcú ísť cestou detektorov kovov, z psychologického hľadiska to podľa Kurilovskej nemá priaznivý vplyv na ďalší psychický vývoj a pobyt v škole. "Turnikety sú určitou zábezpekou, takisto zabezpečenie areálu. V rámci Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme vyčlenili milióny eur na kamerové systémy, ktoré budú pre obce a mestá s dôrazom na ich umiestnenie pri školách," uzavrela.