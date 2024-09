Polícia:Dieťa by nemalo ísť do výťahu v obytnom dome s neznámou osobou

Bratislava 15. septembra (TASR) - Rodič by mal pripomenúť dieťaťu, aby nevstupovalo do výťahu v obytnom dome s celkom neznámou osobou. Tiež, že nie je vhodné používať na rýchly presun neosvetlené alebo neprehľadné skratky namiesto vyznačených chodníkov. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



Spomenula aj odporúčania pri strete dieťaťa s cudzou osobou v núdzi. "U školopovinných detí je postačujúce, ak cudziu osobu, ktorá ich žiada o pomoc, odkážu napríklad v prípade zdravotných ťažkostí na najbližšie zdravotné stredisko alebo lekáreň, v prípade inej pomoci na uniformovanú zložku alebo inú dospelú osobu," podotkla.



Ako doplnila, dieťa by nemalo rozvíjať ďalšiu komunikáciu. Tiež nie je vhodné, aby cudzie osoby informovalo o ďalšom plánovanom programe alebo či sa v domácom prostredí nachádza osamotené, bez dozoru dospelej osoby. "Pomoc osobám v núdzi by mala byť samozrejmosťou, žiaľ, v niektorých prípadoch môže byť zneužívaná," upozornila.



Okrem toho je podľa Hrabovskej potrebné poučiť dieťa, aby neotváralo cudzej osobe dvere do obydlia ani s ňou nekomunikovalo. "A to ani v prípade, ak sa predstaví ako poštár, elektrikár, známy rodičov. Preberanie dôležitej poštovej zásielky alebo iných odkazov si môžu dospelé osoby vybaviť aj bez pomoci maloletých," dodala.