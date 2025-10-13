Systém vstup/výstup uvedú do prevádzky počas šiestich mesiacov

< sekcia Slovensko
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Slovenská republika bude systém vstup/výstup (EES) pre štátnych príslušníkov tretích krajín uvádzať do prevádzky počas šesťmesačného obdobia. Od 10. apríla 2026 sa predpokladá jeho plné využívanie. Do 28. októbra má Slovensko v pláne uviesť vstup/výstup do prevádzky na všetkých svojich hraničných priechodoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Dňa 12. októbra boli kontroly vykonané na letisku v Bratislave, pričom pri vstupe bolo zaregistrovaných 98 a pri výstupe 173 občanov tretích krajín. Na železnici v Čiernej nad Tisou bolo zaregistrovaných pri vstupe 83 občanov tretích krajín. Celkovo bolo zaregistrovaných 354 občanov tretích krajín,“ doplnila Vilhanová.
Systém vstup/výstup spustili v 29 členských štátoch schengenského priestoru. Jeho spustenie podľa polície zlepší riadenie hraníc a posilní slovenskú vnútornú bezpečnosť.
EES sa týka občanov tretích krajín. Nahradiť má klasické „pečiatkovanie“ pasov. Okrem údajov o cestujúcom bude zbierať aj biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov či snímka tváre. Systém by tak mohol sprehľadniť dáta o tom, kto z občanov tretích krajín sa pohybuje po schengenskom priestore.
