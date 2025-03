Polícii budú v rámci úloh pri slintačke pomáhať i vojaci

Bratislava 31. marca (TASR) - Policajtom budú pri zabezpečení verejného poriadku na vnútorných hraniciach SR a strážených objektov v súvislosti so šírením slintačky a krívačky (SLAK) pomáhať aj vojaci. Vyplýva to z návrhu na vyčlenenie profesionálnych vojakov, ktorý v pondelok schválila vláda.



"Vláda SR podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krívačky na území SR od 25. marca 2025 od 13.00 h. Vzhľadom na to, že sily a prostriedky Policajného zboru nepostačujú na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením verejného poriadku a strážených objektov, navrhuje sa vyčlenenie profesionálnych vojakov na plnenie úloh Policajného zboru," ozrejmil rezort obrany, ktorý za návrhom stojí.







Vyčlenení vojaci budú nasadení do spoločných hliadok s policajtami. Budú pomáhať pri udržiavaní verejného poriadku v blízkosti všetkých bývalých hraničných priechodov SR s Maďarskom a vybraných hraničných priechodov s Rakúskou republikou a pri zabezpečovaní vybraných strážených objektov. Návrh hovorí o možnosti vyčlenenia vojakov do 31. mája tohto roka.