Polícii už s migrantmi pomáhajú vojaci, nasadili ich približne 350

Bratislava 8. septembra (TASR) - Prílev nelegálnych migrantov už pomáhajú polícii zvládať profesionálni vojaci. V piatok ich nasadili približne 350. Zvládať situáciu s tranzitnou migráciou by polícii pomohlo aj zrušenie povinnosti vydávať nevyhostiteľným cudzincom potvrdenie o zotrvaní na území SR. Zhodli sa na tom štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Martin Královič a policajný viceprezident Damián Imre.



"V tejto chvíli už máme viac ako 13 miest, kde vieme vybavovať migrantov, ktorých nevieme vyhostiť, a ktorým na základe zákona musíme vydávať potvrdenie o zotrvaní, ktoré ich sem na Slovensko motivuje dnes prísť," vyhlásil Imre. Odstránenie povinnosti vydávať potvrdenie by uvítal. Naznačil, že polícia by tak už nemusela potrebovať vojakov.



Potrebu zmeny vo vydávaní potvrdení zdôraznil aj Královič. Vyzval poslancov, aby v pondelok (11. 9.) podporili mimoriadnu schôdzu k novele. V piatok sa rokovanie ani na druhýkrát nepodarilo otvoriť.



Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR v súčasnosti podľa Královiča pomáhajú pri transporte, logistike, presúvaní migrantov po celom Slovensku, strážení objektov cudzineckej polície či zabezpečovaní verejného poriadku.



Podľa policajného viceprezidenta prichádza pomoc vojakov v čase mimoriadnej krízy, keď kapacity polície na vybavovanie nepostačujú, aby sa obyvatelia najmä južných prihraničných okresov cítili bezpečne. Podotkol, že nasadenie vojakov nie je v takýchto situáciách výnimočné ani v zahraničí. "Po vyhodnotení rizík a situácie budeme žiadať možno viac príslušníkov OS SR, alebo ich budeme uvoľňovať," dodal. Ocenil aj poskytnuté technické prostriedky na transport migrantov. Vyzdvihol tiež službu nasadených policajtov.