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Politici aj ďalšie osobnosti si v Bratislave pripomenuli výročie SNP
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vidí paralely medzi SNP a Nežnou revolúciou z roku 1989. Poukázal, že revolúcia v Bratislave sa odohrala najmä na Námestí SNP.
Autor TASR
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Bratislava 28. augusta (TASR) - Politici aj ďalšie osobnosti verejného života si v piatok v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania (SNP) pripomenuli 82. výročie tejto udalosti. Urobili tak deň pred výročím, na ktoré sa konajú oslavy v Banskej Bystrici.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vidí paralely medzi SNP a Nežnou revolúciou z roku 1989. Poukázal, že revolúcia v Bratislave sa odohrala najmä na Námestí SNP. „Dnes tu stojíme v mene vlády Slovenskej republiky s hlbokou úctou k obom generáciám. Ich odkaz je jasným mementom pre súčasnosť. Žijeme v dobe plnej globálnych neistôt, nových výziev a pokusov o rozdeľovanie našej spoločnosti. Úlohou moderného štátu však nie je prehlbovať priekopy, ktoré medzi nami vznikajú. Jedinou cestou vpred je otvorený a poctivý dialóg,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba v príhovore poukázal, že SNP je aj otázkou, ktorú história kladie i dnes. Poukázal pritom na vojnu na Ukrajine, ktorú proti východnému susedovi Slovenska rozpútalo Rusko. Dodal, že fašizmus sa nezačal koncentračnými tábormi, ale slovami. „Slovensko už pritom veľmi dobre vie, kam môže viesť spoločnosť, v ktorej sa nenávisť stane prijateľnou súčasťou verejného priestoru,“ myslí si.
Poslanec Národnej rady SR Marián Kéry (Smer-SD) ocenil, že sa k povstaniu pridali komunisti, demokrati, katolíci i evanjelici a všetci sa vedeli na protinacistickej koalícii dohodnúť. Vyzdvihol, že medzi členmi Povstania bolo 35 národností.
Prednosta bratislavského okresného úradu Rastislav Gajarský poukázal, že na námestí ľudia mohli na výročie SNP stáť a hovoriť o slobode iba vďaka obeti svojich predkov. „Preto by sme na Slovenské národné povstanie nemali spomínať iba ako na historickú udalosť. Je predovšetkým pripomienkou rozhodnutia ľudí, ktorí v rozhodujúcej chvíli odmietli skloniť hlavu pred fašizmom. Aj vďaka ich rozhodnutiu sa Slovensko na konci druhej svetovej vojny mohlo hlásiť k protifašistickému odporu a k hodnotám, na ktorých bola po porážke nacizmu obnovená slobodná Európa,“ pripomenul.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vidí paralely medzi SNP a Nežnou revolúciou z roku 1989. Poukázal, že revolúcia v Bratislave sa odohrala najmä na Námestí SNP. „Dnes tu stojíme v mene vlády Slovenskej republiky s hlbokou úctou k obom generáciám. Ich odkaz je jasným mementom pre súčasnosť. Žijeme v dobe plnej globálnych neistôt, nových výziev a pokusov o rozdeľovanie našej spoločnosti. Úlohou moderného štátu však nie je prehlbovať priekopy, ktoré medzi nami vznikajú. Jedinou cestou vpred je otvorený a poctivý dialóg,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba v príhovore poukázal, že SNP je aj otázkou, ktorú história kladie i dnes. Poukázal pritom na vojnu na Ukrajine, ktorú proti východnému susedovi Slovenska rozpútalo Rusko. Dodal, že fašizmus sa nezačal koncentračnými tábormi, ale slovami. „Slovensko už pritom veľmi dobre vie, kam môže viesť spoločnosť, v ktorej sa nenávisť stane prijateľnou súčasťou verejného priestoru,“ myslí si.
Poslanec Národnej rady SR Marián Kéry (Smer-SD) ocenil, že sa k povstaniu pridali komunisti, demokrati, katolíci i evanjelici a všetci sa vedeli na protinacistickej koalícii dohodnúť. Vyzdvihol, že medzi členmi Povstania bolo 35 národností.
Prednosta bratislavského okresného úradu Rastislav Gajarský poukázal, že na námestí ľudia mohli na výročie SNP stáť a hovoriť o slobode iba vďaka obeti svojich predkov. „Preto by sme na Slovenské národné povstanie nemali spomínať iba ako na historickú udalosť. Je predovšetkým pripomienkou rozhodnutia ľudí, ktorí v rozhodujúcej chvíli odmietli skloniť hlavu pred fašizmom. Aj vďaka ich rozhodnutiu sa Slovensko na konci druhej svetovej vojny mohlo hlásiť k protifašistickému odporu a k hodnotám, na ktorých bola po porážke nacizmu obnovená slobodná Európa,“ pripomenul.