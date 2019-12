Politici budú prežívať vianočné sviatky tradične, v kruhu rodiny

Bratislava 24. decembra (TASR) – Predseda Mosta-Híd Béla Bugár prežíva vianočné sviatky tradične, v kruhu rodiny. Podobne aj predseda SaS Richard Sulík či minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár trávi tohtoročné Vianoce v Thajsku.



U Bugára doma stojí tento rok 2,5-metrový vianočný stromček. „Ráno 24. decembra ozdobíme s manželkou stromček. O piatej máme takú skorú večeru, máme vždy kapra na zemiakovej 'posteli', potom sladkosti,“ povedal pre TASR.



Pri stromčeku sa u Bugára stretáva aj širšia rodina. Zaspievajú si koledy a potom si rozdajú darčeky. Šéf Mosta-Híd spomína na najobľúbenejší darček. „Ako šesť-sedemročný som od otca dostal malého plyšového medvedíka, mám ho dodnes,“ uviedol. Sviatky podľa svojich slov využíva na návštevu príbuzných na Slovensku.



„Vianočné sviatky sú pre mňa príležitosťou, ako byť s rodinou. Aj tieto sviatky preto strávim s nimi, počas kampane totiž svoje detičky vidím málo. Počas Vianoc im budem venovať všetok čas a pozornosť,“ povedal pre TASR o trávení Vianoc Sulík.



Kollár je tento rok v Thajsku, predtým však vždy Vianoce trávil doma. „Väčšinou som Vianoce trávil tak, že som pozbieral čo najviac svojich detí a chodili sme k môjmu priateľovi z detstva, kde sme si na dvore urobili punč a mávali sme koláčiky. Tam som vždy začínal s deťmi, potom som ich poroznášal, väčšinou som si dal aj tri štedrovečerné večere, keď som ich vracal,“ uviedol so smiechom.



Tento rok ide Kollár prvýkrát mimo Slovenska. „Beriem bratovu rodinu, brata, moje krstné deti, moju 81-ročnú mamu. Beriem aj môjho jedného syna s jeho mamou a ideme do Thajska,“ skonštatoval a dodal, že ako dieťa mal rád hračkárske tanky, preto to bol pre neho vždy najlepší darček.



Venovať sa blízkym chce aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). „Dúfam, že sa trošku zastavíme, spomalíme beh udalostí a že bude čas aj trošku si odpočinúť a vykompenzovať mojim blízkym to, že ma nevidia a že majú zo mňa málo počas celého roka,“ uviedol pre TASR.



V kruhu blízkych sviatky strávi aj Sólymos, ktorý je na Štedrý deň u brata. V príprave štedrovečerného menu sa totiž striedajú. Na stole nechýbajú halászlé ako aj kapor so šalátom.