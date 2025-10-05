< sekcia Slovensko
Politici naprieč spektrom ocenili priebeh i účasť v českých voľbách
Richter je presvedčený, že vysoká účasť vo voľbách verifikovala to, že Česi túžia po zmene.
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - České parlamentné voľby mali kultivovaný a pokojný priebeh a vysokú volebnú účasť. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike sa na tom zhodli predsedovia poslaneckých klubov - Ján Richter (Smer-SD), Roman Michelko (SNS), Branislav Gröhling (SaS) a Igor Janckulík (KDH).
Richter je presvedčený, že vysoká účasť vo voľbách verifikovala to, že Česi túžia po zmene. Očakáva, že sa po víťazstve hnutia ANO Andreja Babiša zlepšia česko-slovenské vzťahy a obnovia sa spoločné rokovania vlád. „Verím, že Česko i Slovensko budú mať k sebe bližšie aj v prípade medzinárodnej politiky,“ dodal Richter.
Michelko je presvedčený, že Babiš bude väčším spojencom slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ako Petr Fiala. Zdôraznil tiež, že výsledky v českých voľbách odmietli politiku odchádzajúcej vlády, dokumentoval to aj neúspech ministra financií Zbyňka Stanjuru. „Ten sa ani nedostal do parlamentu,“ upozornil.
Pre predsedu strany SaS i jeho poslanecký klub je silným výstupom z českých volieb to, že sa hnutie Stačilo!, integrujúce komunistov, nedostalo do parlamentu. Gröhling zároveň neverí, že sa naplnia snahy Babiša o oživenie V4. „Poľsko je úplne inde ako Slovensko a Maďarsko, čo mu prinesie takáto spolupráca?“ pýta sa.
Janckulík naopak dúfa v reštart V4. „Spojenie štyroch krajín je výhodou a dáva silnejšiu pozíciu v rámci Európskej únie,“ argumentoval.
