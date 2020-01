Politici ocenili prvý novoročný prejav prezidentky SR Z. Čaputovej

Bratislava 1. januára (TASR) – Koaličná strana Most-Híd aj opozičné SaS a OĽaNO ocenili prvý novoročný prejav prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Podľa Mosta-Híd sa nevymykal z jej doterajších prejavov doma i v zahraničí. "Od chvíle, ako sa ujala svojho úradu, sme mohli byť svedkami toho, že prezidentka Čaputová hovorí jasne a adresne. Dokáže presne formulovať a podčiarknuť najpálčivejšie problémy krajiny," uviedol Most-Híd v reakcii pre TASR.



Koaličná strana považuje za sympatické a tiež dôležité, že po piatich alebo až pätnástich rokoch má Slovensko hlavu štátu, ktorá sa neprihovára k jednej alebo k jej sympatickej skupine obyvateľov Slovenska. Podľa jej hodnotenia dokáže Čaputová vyvolať v každom zodpovednosť za budúcnosť Slovenska, ktorú tvorí a formuluje spoločne.



"Nesnaží sa o prehĺbenie napätia, nevyvoláva konflikt, neohovára, ale ponúka riešenie, respektíve nádej pre riešenie problémov, ktoré Slovensko v roku 2020 čakajú. Ponúka riešenie tým, že apeluje na nás všetkých, veď atmosféru v našej krajine vytvárame spoločne. Politici a voliči. A to aj tým, aký je náš vzťah k pravde a čestnosti," komentovala strana Bélu Bugára. Tiež dodala, že v prezidentkinom prejave opäť nechýbala podpora sebavedomia Slovenska a jeho občanov.



Opozičná strana SaS je rada, že prezidentka zvolila slovo "nádej" ako to, ktoré sa tiahlo celým jej novoročným prejavom. "Nádej je totiž to, čo nesmieme strácať ani po tom, ako Slovensko viac ako desať rokov stagnuje kvôli korupčným vládam. Súhlasíme, že najväčšou výzvou v roku 2020 bude dostať čo najviac voličov k volebným urnám," komentovala strana Richarda Sulíka.



Podľa opozičného hnutia OĽaNO hlava štátu jasne pomenovala kľúčové problémy slovenskej spoločnosti. Rovnako ako SaS zdôraznilo hnutie Igora Matoviča myšlienku nádeje v ľuďoch. "Ako povedala, jej príhovor nemôže byť o milých slovách, pretože by nebol pravdivý, tak aj práca pre ľudí musí byť úprimná a pravdivá," uviedol poslanec za OĽaNO Eduard Heger.



"Pani prezidentka vo svojom príhovore vyzývala na dodržiavanie princípu právnej istoty, ochranu kultúrneho dedičstva a posilnenie dôvery v inštitúcie. Preto ju vyzývame, aby sa držala svojich slov, aby išla sama príkladom a neblokovala odmietnutie nebezpečného Istanbulského dohovoru, keďže ju o to žiada demokraticky zvolený parlament aj slovenská vláda,“ uviedla pre TASR v reakcii na prezidentkin prejav Ľudová strana Naše Slovensko.



Nezaradení poslanci združení v mimoparlamentnej Demokratickej strane tvrdia, že prvý novoročný prejav Zuzany Čaputovej je dôkazom, že občania na Slovensku si v prezidentských voľbách zvolili správneho človeka. Prezidentka Čaputová podľa ich názoru pravdivo pomenovala problémy, ktorým slovenská spoločnosť čelí.



Mimoparlamentná Dobrá voľba tvrdí, že s príhovorom prezidentky nemožno nesúhlasiť. "Súhlasíme, že podpora mladých, seniorov, najzraniteľnejších skupín a zdravotníctvo sú určite oblasti, v ktorých sa musíme zlepšiť. Veríme a pripájame sa k prianiu pani prezidentky, že práve rok 2020 bude rokom naplnených príležitostí pre každého z nás," komentovali zástupcovia strany Tomáša Druckera.



Podľa slov lídra mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michala Trubana prezidentka vo svojom príhovore pomenovala to, že dnešné Slovensko nie je férové. "S prezidentkou sa zhodujeme aj v tom, že sa to dá zmeniť a že Slovensko má nádej. Tiež vnímame výzvu pani prezidentky na ukončenie hádok a sporov, z ktorých sú už ľudia unavení. Našu energiu musíme venovať tomu, čo ľudí a Slovensko naozaj trápi," zhodnotil.



Predseda mimoparlamentnej strany Spolu-OD Miroslav Beblavý považuje Čaputovej slová za múdre. "Nezabúdajme na to, že máme dôvod byť hrdí. Slovensku sa v mnohých parametroch dobre darí, sme rešpektovaným a stabilným partnerom v zahraničí, naši ľudia dosahujú skvelé výsledky na svetovej úrovni," povedal.