Politici pri príležitosti výročia útoku na Zámockej odsúdili nenávisť

Bratislava 12. októbra (TASR) - Politici pri príležitosti druhého výročia tragického útoku na Zámockej ulici v Bratislave odsúdili nenávisť a násilie v spoločnosti. Každý, bez ohľadu na rozdiely, by sa podľa nich mal na Slovensku cítiť bezpečne.



"Pred dvomi rokmi na Zámockej vraždila nenávisť. Nedovoľme, aby sa to opakovalo," vyhlásil líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Pripomenul, že Slovensko si pripomína pamiatku dvoch mladých mužov, ktorí sa stali obeťami útoku. "Aj kvôli nim musíme spraviť všetko preto, aby sa na Slovensku mohli cítiť všetci ľudia rešpektovaní a v bezpečí, bez ohľadu na to, aká je ich identita, alebo koho ľúbia," zdôraznil.



Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling podotkol, že politici aj dnes pokračujú v šírení rovnakej nenávisti ako tej, ktorá pred dvomi rokmi viedla k "bezcitnej vražde". "Všetci sme tu na jednej lodi. Všetci, bez ohľadu na farbu pleti, náboženstvo či orientáciu, si zaslúžime pokojný život. Bez toho, aby sme boli terčom nenávisti či slovných a fyzických útokov. Všetci chceme žiť v mieri, blahobyte a ďalším generáciám zanechať lepšiu krajinu, ako sme ju zdedili. To ale nikdy nedosiahneme nenávisťou a konfliktom. Dosiahneme to pochopením a spoluprácou," skonštatoval na sociálnej sieti.



Násilie a nenávisť odsúdil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). "Vraždy, terorizmus, holokaust či vojna. Násilie nikdy nebude riešením a spolu s nenávisťou nesmú mať miesto v našej spoločnosti. Uctime si pamiatku obetí nenávisti," napísal na sociálnej sieti.