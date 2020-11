Politici si 31. výročie Nežnej revolúcie pripomínajú rôzne

Bratislava 17. novembra (TASR) – Politici si 17. november a 31. výročie Nežnej revolúcie pripomínajú rôznym spôsobom. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) na sociálnej sieti uviedol, že spomienka na Nežnú revolúciu nesmie zostať len sentimentom.



„Naopak, prežívam ju vždy ako prejav vďaky tým, ktorí nám slobodu vybojovali a rovnako tým, ktorí počas komunizmu trpeli. Rovnako však v sebe nesie aktuálny odkaz – zostaňme pozorní, zostaňme ostražití," poznamenal Šeliga s tým, že slobodu si treba chrániť. Ako tvrdí, musí sa dbať na ľudské práva, presadzovať rovnosť pred zákonom, budovať demokratické inštitúcie, ktoré budú pristupovať ku každému rovnako.







Poslanec parlamentu Martin Borguľa (Sme rodina) tvrdí, že je dôležité si vážiť, že žijeme v slobodnej a demokratickej krajine, pretože sloboda nie je samozrejmosť. „Dnešný deň, napriek ťažkým časom, ktoré momentálne prežívame, vnímam ako príležitosť sa zastaviť a v pokore sa zamyslieť, aký vzácny dar sme dosiahli a vybojovali," dodal.



Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár (Za ľudí) tvrdí, že by mal každý aspoň jednému mladému človeku vysvetliť, čo sa stalo 17. novembra 1989. „Hovoriť o tom, čo je to sloboda. Kto nám ju zobral," poznamenal na sociálnej sieti.



„Sloboda je niečo, s čím sa rodíme, čo prirodzene vnímame ako samozrejmosť. Ale nebolo to tak vždy," uviedla na sociálnej sieti poslankyňa parlamentu Zita Pleštinská (OĽANO) s tým, že 17. november 1989 bol kľúčom k slobode. Ďalšia poslankyňa Národnej rady SR Mária Šofranko (OĽANO) si spomína, že v tento deň ako mladá študentka stála na námestí v Prahe a nenásilnou formou bojovala za slobodu a demokraciu.



Tento deň si pripomína aj poslankyňa Janka Bittó Cigániková (SaS), ktorá tvrdí, že ide o jeden z najvýznamnejších dní dejín krajiny. Poukázala, že vďaka Nežnej revolúcii sa skončili roky utláčania slobody a práv.



„Ešte aj dnes existujú vo svete krajiny, kde ľudia nemajú takmer žiadne práva a je potláčaná ich sloboda. Preto si vážme, čo máme a nezabúdajme na to, za čo bojovali naši rodičia, starí rodičia, či iní z našej spoločnosti," dodala.



Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec si spolu s bývalým predsedom KDH Alojzom Hlinom a podpredsedom KDH Tomášom Merašickým uctili 31. výročie novembra 1989 a obete totalitných režimov.



Na bratislavskom námestí Slovenského národného povstania symbolicky zapálili sviečky pri pamätníku Nežnej revolúcie. Podľa Štefanca je dnešný deň významný nielen pre Slovákov a Čechov, ale aj pre celú Európu.