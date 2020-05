Politici si na sociálnej sieti pripomenuli výročie vstupu SR do EÚ

Bratislava 1. mája (TASR) - Vďaka členstvu v Európskej únii je Slovensko úspešnejšou krajinou, cez Úniu má väčší vplyv na dianie v zahraničí, ako by malo samo. Pri príležitosti 16. výročia vstupu Slovenska do EÚ to na sociálnej sieti skonštatoval predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí). Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) verí, že aj vďaka partnerom z EÚ dokáže Slovensko prekonať súčasnú krízu pre pandémiu nového koronavírusu čo najskôr.



"EÚ je aj o našom vplyve. Vďaka tomu, že sme v EÚ a že sa vieme podieľať na spoločnom rozhodovaní, máme oveľa väčší výtlak za hranicami, ako by sme mali inak," uviedol Valášek na sociálnej sieti. Skonštatoval, že Slovensko je v súčasnosti prosperujúcejšou krajinou aj vďaka euru a možnostiam pre podnikateľov. Poukázal aj na ďalšie výhody členstva, ako možnosti pracovať, cestovať a študovať v zahraničí, či príchod investorov a vytvorenie množstva pracovných miest.



Strana SaS označila integráciu Slovenska do EÚ za jeden z najsvetlejších bodov v novodobej histórii. "V súčasnosti prežívame ťažšie časy a veríme, že aj vďaka partnerom z nášho európskeho spoločenstva dokážeme krízu prekonať čo najskôr. Dennodenná koordinácia nám pomohla zabezpečiť bezproblémové zásobovanie, dostatok zdravotníckeho materiálu, aj repatriácie občanov," uviedol Klus. Strana na sociálnej sieti podotkla, že kríza zároveň otvára otázky o fungovaní Únie a že sú aj oblasti, ktoré by sa dali zlepšiť.



Mimoparlamentné KDH v súvislosti s výročím vstupu do EÚ pripomenulo, že výhody členstva sa ukazujú práve v krízových situáciách. "Európska spolupráca nám pomôže znova naštartovať ekonomiku po doznení pandémie. Na druhej strane kríza odhalila aj nedostatky vo fungovaní európskeho projektu. Chýbajú nám mechanizmy krízového riadenia a flexibilita v reakciách jednotlivých inštitúcií," skonštatoval europoslanec a člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec. Poukázal na potrebu budovania spoločných zdravotníckych kapacít i posilnenia potravinovej sebestačnosti. Dodal, že EÚ z každej krízy vyšla posilnená a verí, že to tak bude aj teraz.