Politici si pripomenuli vraždu R. Remiáša, stále nie je vyšetrená

Bratislava 29. apríla (TASR) - Viacerí politici si vo štvrtok pripomenuli výročie vraždy Róberta Remiáša. Poukázali na to, že ani po 25 rokoch nie je prípad vyšetrený. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová označila jeho vraždu za čiernu škvrnu na dejinách demokratického Slovenska. Šéf brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (OĽANO) verí, že spravodlivosť si na ľudí zodpovedných za vraždu počká.



"Je našou morálnou povinnosťou pripomínať si dnešný deň. Len tak môžeme veriť, že spravodlivosť raz zvíťazí a páchatelia budú potrestaní," skonštatovala Zemanová. Dodala, že od zrušenia Mečiarových amnestií prešli štyri roky, no vrahovia sú stále na slobode. Hovorí o výzve pre vyšetrovateľov a orgány činné v trestnom konaní, aby raz a navždy zbavili Slovensko tejto stigmy.



Podobne to vidí Krúpa, ktorý o vražde Remiáša hovorí aj ako o jeho umlčaní. "Napriek tomu verím, že si spravodlivosť na ľudí zodpovedných za túto ohavnú vraždu počká. Pretože my nezabúdame," zdôraznil.



Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) tvrdí, že policajti, prokurátori a sudcovia ešte nikdy nepracovali v slobodnejších podmienkach ako teraz. "Tak to, prosím, využite!" napísal na sociálnej sieti.



Remiáš zomrel 29. apríla v roku 1996 pri výbuchu svojho auta. Bývalý policajt slúžil ako spojka medzi svedkom únosu Michala Kováča mladšieho Oskarom Fegyveresom a niekdajším novinárom Petrom Tóthom. Polícia jeho vraždu stále vyšetruje.