Politici si pripomínajú 105. výročie tragického úmrtia M. R. Štefánika

Bratislava 4. mája (TASR) - Generál Milan Rastislav Štefánik vynikal zdravým sebavedomím a odvahou čeliť výzvam. Je vzorom pri boji za slobodu a demokraciu. Viacerí politici a politické strany sa na tom zhodli pri príležitosti pamätného dňa 105. výročia Štefánikovho tragického úmrtia.



Štefánik bol podľa podpredsedu koaličného Smeru-SD a ministra financií Ladislava Kamenického nielen úspešným štátnikom, ale aj diplomatom, vedcom, astronómom a cestovateľom. "Pre mňa je Štefánik jednou z najväčších inšpirácií, nielen v umení, ale aj v práci," zdôraznil na sociálnej sieti. Poukázal tiež na to, že uplynulo 100 rokov od položenia základného kameňa mohyly na Bradle, kde je Štefánik pochovaný.



"Prešiel celý svet, no nikdy nezabudol na svoj rodný kraj i celý národ, ktorému vydobyl to najdôležitejšie v podobe vlastného štátu. Večná mu česť a sláva! Nikdy nezabudneme," uviedla koaličná strana Hlas-SD na sociálnej sieti. Podpredsedníčka Hlasu-SD a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková doplnila, že Štefánikova vízia a odhodlanie nám pripomínajú, aké dôležité je mať odvahu čeliť výzvam a zasvätiť život službe druhým. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyzdvihol Štefánikove zásady vlastenectva, demokracie a humanizmu.



Podľa opozičného KDH by sme sa na Štefánika nemali pozerať s nostalgiou. "Prajme si, aby po jeho vzore vyrástol na Slovensku podobný politik európskeho formátu," povedal líder kresťanských demokratov Milan Majerský. Hnutie poukázalo aj na Štefánikovu pracovitosť, odvahu, zdravé sebavedomie, vizionárstvo, noblesu či európsky rozmer ako politika.



Štefánikov život je podľa opozičného Progresívneho Slovenska príkladom oddanosti slobode a presvedčeniu, že demokracia je základom silnej a prosperujúcej spoločnosti. Štefánikova odvaha a vášeň pre demokraciu podľa hnutia formovali našu krajinu.



"Aj napriek predčasnej tragickej smrti nám generál Štefánik zanechal obrovské a nemenné posolstvo o neutíchajúcom boji za slobodu, demokraciu a odmietanie totalitných režimov," poznamenal na sociálnej sieti exminister obrany a predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď. Úlohou je podľa neho živiť a zachovávať toto posolstvo.



Milan Rastislav Štefánik zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný na mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.