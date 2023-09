Politici si pripomínajú Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Bratislava 9. septembra (TASR) - Viaceré politické strany si pripomenuli sobotný Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vyzývajú ľudí, aby na hrôzy holokaustu nezabúdali, a varujú pred nenávisťou v spoločnosti.



Predseda Smeru-SD Robert Fico označil pamätný deň ako príležitosť odkázať všetkým popieračom holokaustu, že existuje obrovské množstvo dôkazov o jeho pravdivosti. "Aj keď rady preživších tohto pekla z roka na rok rednú, ešte stále žijú svedkovia, ktorých životy táto obrovská tragédia postihla," uviedol.



Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka skonštatoval, že fašizmus a nenávisť vždy prinášajú iba utrpenie. Poukázal na paralely s dnešnou situáciou a vojnou bezprostredne za našimi hranicami. "Všímajme si burcovanie davov na námestiach prehláseniami plnými nenávisti a strachu. Dávajme pozor, kto šíri klamstvá a obviňuje obete," upozornil.



Podľa KDH pamätný deň pripomína historické zlyhania štátu a spoločnosti aj to, ako môže nedemokratický režim ničiť konkrétne životy konkrétnych ľudí. "Bolo by obrovskou chybou strácať historickú pamäť. Poučení z chýb minulosti nesmieme brať na ľahkú váhu akúkoľvek narastajúcu vlnu nenávisti či diskriminácie," uviedlo hnutie na sociálnej sieti.



Demokrati zdôrazňujú, že je len v našich rukách, či dáme priestor nenávisti. "Nesmieme zabúdať a aj dnes musíme hlasno upozorňovať na antisemitizmus, protirómske zmýšľanie a všetky formy nenávisti, ktorým v našej krajine čelíme. O to intenzívnejšie aktuálne, kedy nám hrozí, že sa po voľbách dostanú k moci fašisti," skonštatovali.



V sobotu uplynulo 82 rokov od schválenia Židovského kódexu, ktorý vznikol podľa nemeckého nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské opatrenia vo vtedajšej Európe, aj preto sa 9. september stal pamätným Dňom obetí holokaustu a rasového násilia.