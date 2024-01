Politici si pripomínajú Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Bratislava 27. januára (TASR) - Politici si v sobotu pripomínajú Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Pripomínajú, že ide o smutnú časť histórie, ktorá sa týka aj našej krajiny. Odkazujú preto, že na hrôzy minulosti by sa nemalo zabúdať, aby sa v budúcnosti nezopakovali.



Vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) podotýka, že toto obdobie v histórii ľudstva bolo dôsledkom nenávisti a predsudkov, ktoré prerástli do systematického prenasledovania židovského obyvateľstva. Nemožno podľa neho zabúdať na tých, ktorí trpeli, a nemali by sme dovoliť, aby sa niečo podobné znova zopakovalo.



"Prajem si, aby sme sa poučili z histórie. A aby sme sa postavili proti nenávisti a diskriminácii v našej spoločnosti a vytvárali prostredie, v ktorom bude prevládať vzájomný rešpekt a úcta," odkazuje Kmec. Nenávisť podľa neho spoločnosť rozdeľovaním oslabuje, zatiaľ čo tolerancia a rešpekt voči druhým ľuďom spájajú. Za Hlas-SD si medzinárodný deň pripomenul napríklad aj šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši.



Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) pri tejto príležitosti upriamil pozornosť aj na miesto medzi Prievidzou a Novákmi. V súčasnosti sú tam polia a skleníky, svojho času tam bol pracovný tábor, pričom z neďalekej železničnej stanice odvážali Židov priamo do koncentračného tábora. "Nesmieme zabudnúť ani na smutnú časť našej histórie. Z územia Slovenska vypravil ľudácky režim na smrť 105.000 ľudí židovského pôvodu. Vtedy si za nepriateľov vybral Židov, Rómov...," píše Takáč.



Predseda KDH Milan Majerský pripomína, že od holokaustu ubehlo už viac ako osem desaťročí. Hľadanie nepriateľa a rozdúchavanie nenávisti vtedy viedlo ku genocíde s miliónmi obetí vrátane desiatok tisíc deportácií z územia vtedajšieho Slovenska. "Na tieto nepredstaviteľné hrôzy, ktoré sa vryli do osudov a pamätí konkrétnych ľudí, rodín a komunít, nemôžeme nikdy zabudnúť. A nemôžeme dopustiť to, aby sa zopakovali," apeluje Majerský.



Podľa Progresívneho Slovenska (PS) nejde len o spomienku na nepredstaviteľné utrpenie židovského národa. "Tento deň nám dodnes pripomína, ako sa to môže skončiť, ak ľudia prepadnú násilným ideológiám, ktoré spochybňujú rovnosť ľudí. Ak národ podľahne vodcovi, ktorý chce rozhodovať o právach iného národa na existenciu," zdôrazňuje PS. Za smutné označuje to, že sa ľudia ani po toľkých rokoch celkom nepoučili.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripomína 27. januára utrpenie miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Zvolený dátum sa symbolicky viaže k oslobodeniu koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945.