Politici trávia Vianoce s rodinami tradične, ľuďom želajú pokoj

Bratislava 24. decembra (TASR) - Prevažne tradičné sviatky s rodinou bude tráviť väčšina našich vládnych a parlamentných politikov. Nevynechajú tradičnú večeru či návštevy blízkych. Viacerí sa zúčastnia aj na polnočnej omši. Občanom želajú najmä pokojný čas s rodinou.



Rodina predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) podľa jeho slov neostane nič dlžná tradíciám, nevynechajú kapustnicu, oplátky ani polnočnú omšu. Jednu večeru už absolvoval s časťou rodiny, ďalšie dve ho čakajú na Štedrý deň. Počas dňa má ešte povinnosti, navštívi napríklad pracujúcich v službe, ktorí zachraňujú životy. "Poobede by som chcel byť s deťmi, čo najviac to obehnúť," uviedol.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) sa tiež teší na sviatky s blízkymi, pretože od začiatku volebného obdobia nemá na nich toľko času. "Budeme 24. decembra spolu, pozveme maminu k nám, a potom ďalšie tri dni sa posnažíme navštevovať príbuzných, byť s nimi a oddýchnuť si," povedal. To isté želá aj všetkým občanom.



"Na našom štedrovečernom stole nesmie chýbať kapustnica a tradičný kapor. Každý rok sa pokúšam zvládnuť pripraviť kapra. Faktom je, že niekedy mi to nevyjde," skonštatoval šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO). Priblížil, že stromček majú vždy živý, pretože zanecháva menšiu uhlíkovú stopu než umelý. S rodinou chodieva aj na polnočnú omšu, patrí podľa neho medzi veľmi silné momenty roka.



Od tradičných jedál upustí na Vianoce líder SaS Richard Sulík. "My sme dosť vianočne netradiční, také že 'pečený kapor musí byť', to nemáme. Ja varím. Tentoraz budem variť kačacie prsia 'sous-vide', už aj to je trochu netradičné," prezradil. Vianoce však rovnako strávi s rodinou. Priania pod stromček nemá, nechá sa prekvapiť.



Tradičné sviatky bude mať aj predseda Smeru-SD Robert Fico. Zvyčajne sa snaží niekam vycestovať. "Mám ešte aj nejaké resty, niečo píšem, odborné veci. Milujem šport a robím ho na dennej báze. Urobím si taký malý športový tábor najbližších 14 dní," dodal.



Nezaradený poslanec NR SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini sa každoročne stretáva doma s rodinou, na Štedrý deň mu podľa jeho slov pripadla úloha pripravovať kapra. Aj tento rok si želá najmä stretnúť sa s rodinou, zdravie a pokoj. "Aby rodiny mohli byť čo najviac spolu, aby sa tak upokojil život na Slovensku a aby sa ľudia venovali sami sebe," dodal.