Politici veria, že aktéri vraždy J. Kuciaka budú primerane potrestaní

Bratislava 13. januára (TASR) - Politici za opozičnú stranu SaS a mimoparlamentnú stranu Za ľudí veria, že páchatelia a organizátori vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej budú primerane potrestaní. Uviedli to v pondelok v reakcii na súdne pojednávanie v Pezinku.



"Naša krajina dnes stojí na križovatke, či sa vyberie cestou spravodlivosti, alebo prehlbovania nedôvery voči justícii a demokratickým inštitúciám. Veríme, že proces bude spravodlivý a dá Slovensku nádej na nový začiatok budovania slušnej spoločnosti. Pritom treba myslieť na to, že Marian K. je len symbolom zla a mafiánskych praktík a života vládnych špičiek na Slovensku," uviedol predseda SaS Richard Sulík.



Súdny proces s obžalovanými z vraždy novinára sa môže podľa liberálov stať symbolickým predelom, po ktorom začne Slovensko znovu fungovať ako demokratická krajina.



Mimoparlamentná strana Za ľudí tiež poukázala na to, že pondelkový súdny proces je jedným z najdôležitejších súdov v novodobej histórii Slovenska. "Celá verejnosť očakáva tvrdý a spravodlivý trest pre vrahov aj objednávateľov. Táto vražda, chladnokrvná objednávka odstránenia novinára, ktorý odhaľoval pravdu, nemá obdobu v slovenskej histórii," komentoval podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga s dôvetkom, že vládna strana Smer-SD nesie plnú politickú zodpovednosť za túto vraždu.



Predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová otvorila v pondelok pojednávanie vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na lavici obžalovaných sedia Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M.



Za vraždu Jána Kuciaka bol už právoplatne odsúdený Zoltán Andruskó. Uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú neskôr museli modifikovať pre požiadavku senátu Pamely Záleskej, ktorá nepovažovala dohodnutý 10-ročný trest odňatia slobody za adekvátny. Za úkladnú vraždu na objednávku požadovala pre Andruskóa 15-ročný trest, s ktorým napokon súhlasil. Stal sa tak prvým právoplatne odsúdeným v kauze vraždy novinára.



Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).