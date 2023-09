Politici: Vplyvy zákonov by mali byť analyzované vopred

Bratislava 8. septembra (TASR) - Časť politických strán a hnutí sa zhoduje, aby sa poslanecké návrhy zákonov pred ich prijatím podrobili analýze ich vplyvov a prešli medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK). Predišlo by sa tak legislatívnemu chaosu a negatívnym vplyvom na podnikateľské či životné prostredie. Zaznelo to na štvrtkovej (7. 9.) diskusii politických strán a hnutí, ktoré v prieskumoch dosahujú päť a viac percent.



Na diskusii organizovanej Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR mali predstavitelia politických subjektov príležitosť zástupcom zamestnávateľov a podnikateľov odprezentovať svoje riešenia spoločenských problémov. Prezident AZZZ Tomáš Malatinský uviedol, že poslanci počas pandémie COVID-19 "objavili" skracovanie legislatívnych konaní či poslanecké "prílepky". "Vznikol z toho chaos, ktorý charakterizuje celé volebné obdobie," dodal.



Predstavitelia SaS, PS a KDH sa zhodli, že dopady poslaneckých návrhov by mali byť analyzované vopred. Podľa Michala Trubana z PS by parlament mal mať vlastnú analytickú jednotku, ktorá by analyzovala dopady rôznych návrhov. Posudzovanie dopadov zákonov na podnikateľské prostredie je rovnako dôležité pre Richarda Sulíka z SaS aj Jozefa Hajka z KDH. Hajko pritom upozornil, že posudzovanie dopadov zákonov, napríklad cez MPK, môže "znefunkčniť" parlament. Bolo by podľa neho vhodné robiť analýzu prijatých zákonov aj spätne.



Podľa Kamila Šaška zo strany Hlas-SD je ako prvé potrebné pripraviť kvalitný a udržateľný rozpočet na budúci rok. Dodal, že cestou zlepšovania podnikateľského prostredia by zároveň mohli byť predvyplnené daňové priznania. "Ultimátny cieľ by mal byt znižovanie daňovej medzery," dodal Šaško.



Milan Uhrík z hnutia Republika povedal, že v rámci zjednodušenia legislatívneho procesu a výstavby by bolo vhodné zrušiť Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ako aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorého kompetencie by sa mali presunúť napríklad pod ministerstvo hospodárstva. Ušetrili by sa tak podľa neho prostriedky štátneho rozpočtu.



Andrej Danko zo SNS uviedol, že súhlasí s SaS, aby vláda, ktorá vzíde zo septembrových volieb, vytvorila strategickú dohodu o prioritách Slovenska. Rovnako by podporil výstavbu novej jadrovej elektrárne.



Zástupcovia Smeru-SD, Sme rodina a OĽANO boli tiež pozvaní do diskusie, z účasti sa však ospravedlnili.