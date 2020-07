Politici vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a kolegom V. Dolinaya

Bratislava 25. júla (TASR) – Politici a politické strany vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine, blízkym a kolegom štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Vladimíra Dolinaya, ktorý zahynul v sobotu popoludní pri dopravnej nehode. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ho označil za človeka, z ktorého vyžarovali pokora a odhodlanie. "Práve tie vlastnosti, ktorými by mal oplývať každý dobrý politik," napísal na sociálnej sieti.



Úprimnú sústrasť vyjadril aj predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). "Modlím sa, aby aspoň manželka tú tragédiu prežila a mohla sa postarať o 2,5-ročné dieťa. Takto sa zničí rodina v sekunde a úplne nespravodlivo na to doplatil jeden slušný človek a jeho rodina," uviedol Kollár.



Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) Dolinaya podľa jej vlastných slov poznala ako jemného, dobrého a starostlivého človeka s veľkým srdcom. "Staral sa o členov, o priateľov, o komunitu zahraničných Slovákov. S kolegami nikdy nezabudneme na jeho odhodlanie a vytrvalosť pri zlepšovaní vecí verejných na Slovensku," podotkla.



Podľa podpredsedu NR SR Juraja Šeligu (Za ľudí) prišla slovenská kultúra o láskavého človeka, ktorý obzvlášť pamätal na všetkých Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. "Donekonečna vedel rozprávať o Kovačici a slovenskej komunite a jej kultúre," zaspomínal si Šeliga.



Úprimnú sústrasť vyjadrili aj NR SR, hnutie OĽaNO, strana Za ľudí, Smer-SD či expremiér, podpredseda parlamentu a predstaviteľ vznikajúcej strany Hlas-sociálna demokracia Peter Pellegrini (nezaradený). "Je mi úprimne ľúto tragickej udalosti, ktorá zobrala život mladému človeku," skonštatoval. Strana SaS si na sociálnej sieti zmenila profilovú fotku na čiernu.



Dolinaya vymenovala vláda do funkcie 1. júla. Štátny tajomník bol známy z pôsobenia v komunálnej politike, bol poslancom mestskej časti Bratislava-Petržalka, hlavného mesta SR Bratislavy i Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania, vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie za trestné činy usmrtenia a ublíženia na zdraví.