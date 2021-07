Politici vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a blízkym Milana Lasicu

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovensko stratilo jednu z najvýraznejších osobností kultúrneho a verejného života. V reakcii na nedeľňajšie úmrtie Milana Lasicu to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Hlava štátu zdôraznila, že dielo tohto slovenského humoristu, dramatika, prozaika, textára, herca, režiséra, moderátora a speváka bude patriť do zlatého fondu slovenského umenia.



"Keď zomrie niekto, kto sa nás svojím životom dotýkal, mám pocit, akoby sa na chvíľu zastavil čas a svet už nebude taký istý. Bude v ňom niečo významné chýbať," uviedla Čaputová, pričom poukázala na Lasicov nenapodobiteľný humor a esprit spojený s hlbokou ľudskou múdrosťou.







Rovnako pripomenula, že to, na čo majú najúspešnejší komici sveta celé tímy spolupracovníkov, Lasica dokázal vytvoriť v spolupráci s Júliusom Satinským a aj sám. Podľa prezidentky mal dar ako nikto iný hovoriť a robiť správne veci tým najlepším a najzábavnejším spôsobom a svojím umením prinášal ľuďom radosť.



"Prinášal ju doslova do poslednej chvíle, pretože sa jeho život ukončil tam, kde strávil viac ako šesť úžasných desaťročí – na javisku svojho milovaného divadla," dodala prezidentka.



Premiér: Slovensko prišlo o ďalšiu legendu kultúry



Slovensko, žiaľ, prišlo o ďalšiu legendu kultúry. Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na správu o nedeľnom (18. 7.) úmrtí Milana Lasicu. Pozostalým vyslovil úprimnú sústrasť.



"Jeho celoživotné dielo je jasným dôkazom toho, že žiaden režim nemá takú moc, aby zastavil kreativitu, smiech a priateľstvo. V ťažkých časoch cenzúry hľadali spoločne s Júliusom Satinským cesty, ako povzbudiť ľudí," podotkol premiér na sociálnej sieti.







Dodal, že Milan Lasica bol nadaný herec, spevák i autor, pričom jeho jedinečný humor a satira sprevádzali mnohé generácie. "Milan Lasica, budete nám veľmi chýbať," doplnil Heger.



Humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica mal v nedeľu odpadnúť na výročnom koncerte Bratislava Hot Serenaders, pričom sa ho už nepodarilo oživiť.





Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová: Milan Lasica zomrel tak, ako žil



"Slovensko prišlo o jednu z najväčších osobností kultúrneho a spoločenského života," uviedli na sociálnej sieti Národnej rady SR.







Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová podotkla, že Milan Lasica zomrel tak, ako žil. "S piesňou v srdci a na doskách, ktoré znamenajú svet. Ďakujeme Milan Lasica za všetko, za to, že vďaka Vám boli naše životy veselšie a radostnejšie," odkázala na sociálnej sieti.







"Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym. Česť jeho pamiatke," uviedlo na sociálnej sieti hnutie Sme rodina. "Ďakujeme za všetko," zdôraznila strana SaS.







Podľa predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho sa Milan Lasica navždy zapísal do panteónu osobností slovenskej kultúry. "Jeho neopakovateľný humor, nadhľad a schopnosť pomenovať veci pravými slovami neboli len jedným zo symbolov slovenskej kultúry, ale aj osobným bojom za slobodu. Zbohom, pán Lasica, Slovensko Vaším náhlym odchodom utrpelo obrovskú stratu," zdôraznil.







Bratislavský primátor Matúš Vallo poukázal na to, že je málo ľudí, ktorí sa svojím humorom dokázali prihovoriť niekoľkým generáciám. "Ktorí aj v ťažkých časoch dokázali priniesť nádej, že raz možno bude lepšie. Ktorí obstáli na mnohých hodnotových križovatkách. Z ktorých vyžarovala ľudskosť v každej situácii. Ktorých ľudia mali radi za to, čím sú. Milan Lasica bol jedným z mála a správa o jeho smrti ma nesmierne zasiahla," napísal Vallo s tým, že s odchodom Milana Lasicu odchádza aj kus jeho života.